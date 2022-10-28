Самая массовая атака в октябре
За весь период полномасштабной войны Россия совершила 85 атак на объекты электроэнергетики, 51 из них – только в октябре.
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Это политика уничтожения украинцев из-за создания условий, непригодных для жизни. Это – терроризм и военное преступление, – так комментирует последствия от обстрелов генпрокурор Андрей Костин.
По данным Офиса генпрокурора Украины, больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесены в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4, в г. Киеве – 4.
Количество российских ударов по энергетическим объектам Украины / Инфографика с сайта Офиса генпрокурора Украины
Что сейчас с энергосистемой Украины
Как рассказал 24 каналу Юрий Щедрин, эксперт "Центра развития города", процент разрушений энергосистемы составляет 30-40%.
Директор ДТЭК Тимченко Максим отмечает, что пока нет причин для полного блекаута. Украинская энергосистема может выдержать все повреждения. Единственное, никто не знает, какие дальнейшие обстрелы будет использовать Россия и какие дальнейшие повреждения возможны. Все будет зависеть от этого.
Что касается аварийных отключений, то, к сожалению, сейчас сказать, сколько это будет продолжаться – невозможно. Все будет зависеть от ситуаций, которые будут возникать, как быстро будут восстанавливать разрушения и будет ли новое оборудование. Это может быть несколько дней, а иногда и недели и месяцы. Она нуждается в ремонте.
По словам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, больше всего пострадали от обстрелов тепловые электростанции. Это подстанции, трансформаторы, линии электропередачи, то есть то, что работает на выдачу электроэнергии.
На самом деле я считаю, что целью России было не уничтожение электростанций, а вывод нашей энергосистемы из строя, заставить ремонтировать и применять веерные ограничения. То есть создание динамичного кризиса, когда Украина постоянно восстанавливает свою энергосистему, – говорит эксперт.
Обратите внимание, что ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, АЭС – около 60%. Если будет причинен вред именно подстанциям АЭС, определенным ее объектам, то тогда можно говорить о полном блекауте. На сегодняшний день период, когда население было без энергоснабжения – максимум до 12 часов, в случае повреждения АЭС восстановление будет длиться неделями.
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Как помогает Запад в восстановлении
Европа уже предоставляет необходимое энергетическое оборудование и средства восстановления, говорит Щедрин. Однако данного оборудования пока недостаточно. Кроме того, оно достаточно сложное.
Здесь вопрос стоит еще в финансовой состоятельности. В Украине фиксированный энерготариф – 1,68 гривны. При таком тарифе компании не могут за свои средства восстанавливать разрушение энергетической инфраструктуры. Поэтому решающей здесь является роль Европы как средствами, так и технологиями,
– добавляет собеседник.
Импорт электроэнергии из Европы технически возможен. Но нужно понимать, что цена на свет на европейском рынке в 5 раз дороже. А если Украина будет ее закупать, а продавать все еще по фиксированной цене, тогда эту разницу нужно кому-то покрывать.
Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в комментарии 24 каналу отмечает, что вопрос импорта скорее в том, как именно Украина будет поставлять ту электроэнергию, если повреждена инфраструктура.
Сейчас у нас оценивают дефицит электроэнергии в 1,5 гигаватта. Такой объем импортировать невозможно, ведь он слишком велик. Максимум можно импортировать 500 мегаватт. Тем более, все страны-соседи Украины, а это Польша, Венгрия, Румыния — дефицитны в плане электроэнергии. Поэтому импорт не будет решать вопрос.
Как каждый украинец может помочь
Потребителей просят не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприбора, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).
В "Укрэнерго" объяснили, что украинцам не следует включать много приборов одновременно, а только одну лампочку и один прибор:
- если работает духовка – не включаем тогда чайник, фен или утюг;
- если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку.
Как разумно использовать электроприборы / Инфографика 24 канала
Как говорит Юрий Корольчук, пережить украинцам такие отключения света в зимний период можно только в случае, когда есть твердотопливный котел и запасы дров или другого сырья. Кроме того, можно:
- подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при отключении света;
- не забывать о павербанках;
- заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;
- если есть газ, то приготовить еду можно легко;
- готовить следует сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить пищу в 11 вечера на 3 – 4 дня;
- рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.