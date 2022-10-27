Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу, отметил, что тарифы для населения поднимать не будут, поскольку "уже есть соответствующие заявления, что принципиально тарифы для населения останутся на старом уровне".

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Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг А вот тарифы для бизнеса действительно планируют поднять с 1 ноября, и уже давно этот вопрос обсуждается. Вопросы только до какого уровня их поднимут.

Попенко напоминает, что в сентябре шли разговоры о том, что прайс-кепы на тарифы для бизнеса будут на уровне 5 гривен. По этой цене закладывалась максимальная стоимость электроэнергии без учета доставки и распределения.

Сегодня уже есть предложения и проект НКРЭКУ, что тарифы будут на уровне 6 гривен. То есть фактически электроэнергия будет стоить для бизнеса на уровне 7 – 7,5 гривны,

– резюмирует Попенко.

Бизнес заявляет о возможной остановке предприятий

На фоне разговоров о повышении тарифов на электроэнергию, в октябре бизнес заявил, что в случае роста цен на электроэнергию вырастет соответственно и цена себестоимости их продукции и повлияет в целом на экономику предприятия. Более того, некоторый бизнес заявил о закрытии предприятий.

Подробнее Бизнес заявил о возможной остановке предприятий: все из-за повышения цен на электроэнергию