Гибкость, экономия, надежность – далеко не все преимущества, которые предлагают современные облачные платформы компаниям. Почему еще украинскому бизнесу следует мигрировать в облако – читайте дальше.

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Зачем бизнесу переходить в облако

Миграция компаний в облако – не только тренд, но и требование современности. По данным издания TechJury, к концу 2025 года рынок облачных сервисов вырастет до 461 миллиарда долларов, несмотря на общие проблемы в глобальной экономике.

По статистике внедрения облачных технологий, 7 из 10 компаний увеличили инвестиции в эту сферу после кризисного 2020 года. По состоянию на 2022 год, почти 6 из 10 бизнесов мигрировали в облако, и этот показатель, по мнению аналитиков, будет расти в ближайшие несколько лет.

Согласно прогнозам Gartner, к 2025 году более 95% новых цифровых рабочих нагрузок будут развернуты на облачных платформах, а 85% компаний переймут принцип "прежде всего облако" в своей деятельности.

В условиях полномасштабной войны украинский бизнес столкнулся с серьезными проблемами обеспечения своей IT-инфраструктуры, доступа к рабочим ресурсам, а также сохранения и защиты как собственных данных, так и данных своих клиентов. Кибербезопасность и действенные возможности защиты информации вышли на первый план.

Стало очевидным, что перенос бизнеса в облако позволяет работать безопаснее, надежнее и гибче. Физические горы архивов или отдельные помещения с собственными серверами потеряли смысл, а лояльность и доверие клиентов наоборот приобрели особую ценность.

К примеру, небольшая сеть кофеен, которая имела несколько заведений на севере Киевской области, хранила всю свою бухгалтерию и данные о клиентах собственной программы лояльности локально, на физических носителях. Однако, в первые дни полномасштабного вторжения России работники вынуждены были эвакуироваться, а вывозить с собой компьютеры и другое оборудование не было времени и возможности.

Если бы предприятие заранее перенесло все важные данные в облако, то смогло бы оперативно возобновить работу на новом месте. В частности, имея удаленный доступ к предыдущим рабочим документам, клиентским базам и истории отношений с клиентами. То же самое касается работы команды – благодаря облачным решениям сотрудники могли бы работать из любого уголка мира.

Каким бизнесам следует мигрировать в облако и почему

Существует миф, что облачные технологии нужны только крупным компаниям. На самом же деле для малого и среднего бизнеса облака могут быть еще более ценными, чем для корпораций – их использование помогает быстро и без больших инвестиций развивать собственное дело.

В частности, бизнес значительно экономит на капиталовложениях в "железо", поскольку при использовании облачных сервисов не нужно покупать и обслуживать собственные серверы для хранения информации.

B2B-директор Киевстар Константин Вечер рассказывает, что развитие облачных услуг в Украине по событиям можно условно разделить на три этапа:

первая фаза войны в 2014 году;

пандемия COVID-19;

полномасштабная война 2022 года.

Во все эти кризисные времена Киевстар фиксировал разные кейсы перехода бизнеса в облака. В частности, в 2014 – 2015 годах большинство компаний в восточных регионах Украины имели собственные дата-центры в помещениях, и были вынуждены быстро переносить все в облако из-за боевых действий и оккупации территорий.

Затем, с началом пандемии в 2020 году, переход в облачные хранилища стал вынужденным из-за необходимости удаленного доступа к рабочим документам, ресурсам и задачам.

А после 24 февраля 2022 года линия фронта сместилась, и уже компании из всех регионов Украины начали массово мигрировать в облако, понимая, что хранить данные на физических локальных носителях рискованно – можно все потерять в одно мгновение.

Какие преимущества миграции бизнеса в облако?

Экономия . Используя облачные решения, компании платят только за ресурсы, которые им нужны в конкретное время. При необходимости они могут увеличивать или уменьшать их объем, чтобы экономить. Особенно это важно для компаний с сезонной или переменной нагрузкой.

. Используя облачные решения, компании платят только за ресурсы, которые им нужны в конкретное время. При необходимости они могут увеличивать или уменьшать их объем, чтобы экономить. Особенно это важно для компаний с сезонной или переменной нагрузкой. Гибкость и масштабируемость . Ранее предприятия инвестировали средства в локальные серверы для запуска программ и масштабирования. Такое программное обеспечение необходимо регулярно обновлять. С облачными решениями такой проблемы нет – бизнес может быстро разворачивать новые приложения и сервисы в соответствии с потребностями, без затрат на дополнительную инфраструктуру.

. Ранее предприятия инвестировали средства в локальные серверы для запуска программ и масштабирования. Такое программное обеспечение необходимо регулярно обновлять. С облачными решениями такой проблемы нет – бизнес может быстро разворачивать новые приложения и сервисы в соответствии с потребностями, без затрат на дополнительную инфраструктуру. Безопасность . Киберугрозы остаются одной из основных проблем бизнеса, особенно в условиях войны. Облачные платформы помогают избегать их. Например, Microsoft Azure позволяет хранить и обрабатывать данные более чем в 100 дата-центрах в более чем 60 регионах мира, а встроенные службы защиты гарантируют безопасность данных, сети, IT-инфраструктуры и приложений.

. Киберугрозы остаются одной из основных проблем бизнеса, особенно в условиях войны. Облачные платформы помогают избегать их. Например, позволяет хранить и обрабатывать данные более чем в 100 дата-центрах в более чем 60 регионах мира, а встроенные службы защиты гарантируют безопасность данных, сети, IT-инфраструктуры и приложений. Надежность . В отличие от локальных серверов, облака уменьшают риск потери данных в результате сбоев оборудования, отключения электроэнергии, стихийных бедствий или боевых действий. Например, можно настроить резервное копирование любых файлов, баз данных, рабочих станций и тому подобного, а также обеспечить аварийное восстановление.

. В отличие от локальных серверов, облака уменьшают риск потери данных в результате сбоев оборудования, отключения электроэнергии, стихийных бедствий или боевых действий. Например, можно настроить резервное копирование любых файлов, баз данных, рабочих станций и тому подобного, а также обеспечить аварийное восстановление. Удаленный доступ . Сотрудники компаний могут получать доступ к любым рабочим данным дистанционно, редактировать их, загружать новые файлы, общаться между собой и так далее.

. Сотрудники компаний могут получать доступ к любым рабочим данным дистанционно, редактировать их, загружать новые файлы, общаться между собой и так далее. Новые рынки. Благодаря облачным решениям бизнес может легко и быстро создать виртуальный офис в другой стране, привлечь удаленных работников и начать работу где угодно. При этом не придется тратить деньги на аренду помещения, покупку оборудования и прочее.

Возможности облачных решений сложно переоценить. Американская сеть супермаркетов Kroeger, история которой достигает веков, начала использовать облачные услуги Microsoft Azure несколько лет назад. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует тысячи проектов в облаке, что позволило ей стать одним из передовых игроков рынка электронной коммерции в США.

Как перевести бизнес в облако

На украинском рынке есть несколько передовых облачных платформ. Одна из них – глобальная служба облачных вычислений Microsoft Azure, доступ к которой предоставляет сертифицированный партнер Microsoft в Украине телеком-оператор Киевстар.

Платформа объединила более 200 сервисов для бизнеса, помогающих компаниям быстро добиваться собственных целей. В частности, Microsoft Azure предлагает следующие инструменты:

Azure Virtual Desktop (AVD) . Виртуальный рабочий стол позволяет работать удаленно с привычными программами на Windows. Сервис помогает легко разворачивать серверы и приложения в облаке и является удобным вариантом настройки дистанционной работы команд. Кроме того, AVD имеет дополнительные лицензии на использование Microsoft 365 или Windows для каждого сотрудника.

. Виртуальный рабочий стол позволяет работать удаленно с привычными программами на Windows. Сервис помогает легко разворачивать серверы и приложения в облаке и является удобным вариантом настройки дистанционной работы команд. Кроме того, AVD имеет дополнительные лицензии на использование Microsoft 365 или Windows для каждого сотрудника. Azure Backup . Быстро осуществляет резервное копирование всей важной информации, создает бекапы файлов, программного обеспечения, баз данных и целых систем. Инструмент легко масштабируется и можно копировать информацию любого объема. Защиту данных обеспечивает многофакторную аутентификацию и встроенную систему безопасности от Microsoft.

. Быстро осуществляет резервное копирование всей важной информации, создает бекапы файлов, программного обеспечения, баз данных и целых систем. Инструмент легко масштабируется и можно копировать информацию любого объема. Защиту данных обеспечивает многофакторную аутентификацию и встроенную систему безопасности от Microsoft. Azure Site Recovery . Позволяет производить копии данных с локальных и виртуальных машин на дополнительные облачные платформы, а также оперативно их восстанавливать. Незаменимый инструмент для обеспечения непрерывной работы в случае непредвиденных аварий или запланированных технических работ.

. Позволяет производить копии данных с локальных и виртуальных машин на дополнительные облачные платформы, а также оперативно их восстанавливать. Незаменимый инструмент для обеспечения непрерывной работы в случае непредвиденных аварий или запланированных технических работ. Azure Virtual Machines . Создает виртуальные машины Windows и Linux в облаке. С помощью инструмента бизнес может безопасно тестировать ПО и развертывать приложения без влияния на рабочую инфраструктуру.

. Создает виртуальные машины Windows и Linux в облаке. С помощью инструмента бизнес может безопасно тестировать ПО и развертывать приложения без влияния на рабочую инфраструктуру. Azure Container Instances . Инструмент для объединения и запуска программ в изолированных облачных контейнерах.

. Инструмент для объединения и запуска программ в изолированных облачных контейнерах. Azure DevOps Server. Службы для совместной работы над проектами. Содержат ряд услуг, охватывающих полный жизненный цикл разработки и развертывания ПО, объединяющих в себе систему управления версиями, сбор данных, создание отчетов и тому подобное.

Это всего лишь несколько из сотен облачных инструментов, которые предлагает платформа Microsoft Azure. Подобрать сервисы, которые будут лучше отвечать потребностям вашего бизнеса, помогут специалисты Киевстар.

К тому же телеком-оператор обеспечивает своим бизнес-клиентам быстрый и безопасный переход в облако с помощью сервиса Azure ExpressRoute. Так, бизнес может создавать частные соединения между центрами обработки данных Microsoft Azure и локальной инфраструктурой компании, чтобы быстро перемещать большие объемы данных при репликации, бекапах или аварийном восстановлении.

Чтобы помочь клиентам обезопасить данные и иметь доступ к ним из любого места, Киевстар настраивает подключение между облачной и локальной IT-инфраструктурой, выделенной частной сетью Azure ExpressRoute. Она дает более высокую скорость и более высокий уровень безопасности, чем публичное подключение к интернету, что особенно важно в военное время.

Преимущества Azure ExpressRoute от Киевстар:

прямое подключение через любую сеть IP VPN и P2P;

пропускная способность до 100 гигабит в секунду;

безопасный перенос данных и аварийное восстановление;

более высокая вычислительная мощность и больший объем хранилища;

гарантированная высокая скорость и минимальная задержка;

поддержка протоколов шифрования для обеспечения конфиденциальности и целостности данных (IPsec, MACsec);

комплексное решение из одних рук;

индивидуальный подход и поддержка экспертов Киевстар на всех этапах внедрения, начиная с консультации и выбора оптимальной архитектуры решения к реализации.

Высокая пропускная способность и минимальная задержка передачи данных позволяют получить большие возможности для масштабирования сети – можно безопасно увеличивать вычислительную мощность и объем хранилища, расширять сеть без географической привязки и пользоваться всеми облаками Azure без влияния на производительность.

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