Гнучкість, економія, надійність – це далеко не всі переваги, які пропонують сучасні хмарні платформи компаніям. Чому ще українському бізнесу варто мігрувати у хмару – читайте далі.

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Навіщо бізнесу переходити у хмару

Міграція компаній у хмару – не лише тренд, а й вимога сучасності. За даними видання TechJury, до кінця 2025 року ринок хмарних сервісів зросте до 461 мільярда доларів, попри загальні проблеми в глобальній економіці.

За статистикою впровадження хмарних технологій, 7 з 10 компаній збільшили інвестиції у цю галузь після кризового 2020 року. Станом на 2022 рік, майже 6 з 10 бізнесів мігрували у хмару, і цей показник, на думку аналітиків, зростатиме у найближчі кілька років.

За прогнозами Gartner, до 2025 року понад 95% нових цифрових робочих навантажень буде розгорнуто на хмарних платформах, а 85% компаній переймуть принцип "спершу хмара" у своїй діяльності.

В умовах повномасштабної війни український бізнес зіткнувся з серйозними проблемами убезпечення своєї IT-інфраструктури, доступу до робочих ресурсів, а також збереження і захисту як власних даних, так і даних своїх клієнтів. Кібербезпека та дієві можливості захисту інформації вийшли на перший план.

Стало очевидним, що перенесення бізнесу в хмару дозволяє працювати безпечніше, надійніше та гнучкіше. Фізичні стоси архівів чи окремі приміщення з власними серверами втратили сенс, а лояльність і довіра клієнтів навпаки набули особливої цінності.

До прикладу, невеличка мережа кав'ярень, яка мала кілька закладів на півночі Київщини, зберігала всю свою бухгалтерію та дані про клієнтів власної програми лояльності локально, на фізичних носіях. Проте, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії працівники були змушені евакуюватися, а вивозити з собою комп'ютери та інше обладнання не було часу та можливості.

Якщо б підприємство заздалегідь перенесло всі важливі дані у хмару, то змогло б оперативно відновити роботу на новому місці. Зокрема, маючи віддалений доступ до попередніх робочих документів, клієнтських баз та історії відносин з клієнтами. Те ж стосується роботи команди – завдяки хмарним рішенням працівники мали б змогу працювати з будь-якого куточка світу.

Яким бізнесам варто мігрувати у хмару і чому

Існує міф, що хмарні технології потрібні лише великим компаніям. Насправді ж, для малого та середнього бізнесу хмари можуть бути ще більш цінними, ніж для корпорацій – їхнє використання допомагає швидко й без великих інвестицій розвивати власну справу.

Зокрема, бізнес значно заощаджує на капіталовкладеннях у "залізо", оскільки при використанні хмарних сервісів не потрібно купувати та обслуговувати власні сервери для зберігання інформації.

B2B-директор Київстар Костянтин Вечір розповідає, що розвиток хмарних послуг в Україні за відповідними подіями можна умовно поділити на три етапи:

перша фаза війни у 2014 році;

пандемія COVID-19;

повномасштабна війна 2022 року.

У всі ці кризові часи Київстар фіксував різні кейси переходу бізнесу у хмари. Зокрема, у 2014 – 2015 роках більшість компаній в східних регіонах України мали власні дата-центри у приміщеннях, і були змушені швидко переносити все у хмару через бойові дії та окупацію територій.

Потім, з початком пандемії у 2020 році, перехід у хмарні сховища став вимушеним через необхідність віддаленого доступу до робочих документів, ресурсів і завдань.

А після 24 лютого 2022 року лінія фронту змістилася, і вже компанії з усіх регіонів України почали масово мігрувати у хмару, адже розуміли, що зберігати дані на фізичних локальних носіях ризиковано – можна все втратити в одну мить.

Які переваги міграції бізнесу у хмару?

Економія . Використовуючи хмарні рішення, компанії платять лише за ті ресурси, які їм потрібні у конкретний час. За необхідності, вони можуть збільшувати або зменшувати їхній обсяг, щоб економити. Особливо це важливо для компаній із сезонним або змінним навантаженням.

. Використовуючи хмарні рішення, компанії платять лише за ті ресурси, які їм потрібні у конкретний час. За необхідності, вони можуть збільшувати або зменшувати їхній обсяг, щоб економити. Особливо це важливо для компаній із сезонним або змінним навантаженням. Гнучкість та масштабованість . Раніше підприємства інвестували кошти в локальні сервери для запуску програм та масштабування. Таке програмне забезпечення потрібно було регулярно оновлювати. З хмарними рішеннями такої проблеми немає – бізнес може швидко розгортати нові застосунки та сервіси відповідно до потреб, без зайвих витрат на додаткову інфраструктуру.

. Раніше підприємства інвестували кошти в локальні сервери для запуску програм та масштабування. Таке програмне забезпечення потрібно було регулярно оновлювати. З хмарними рішеннями такої проблеми немає – бізнес може швидко розгортати нові застосунки та сервіси відповідно до потреб, без зайвих витрат на додаткову інфраструктуру. Безпека . Кіберзагрози залишаються однією з основних проблем бізнесу, особливо в умовах війни. Хмарні платформи допомагають їх уникати. Наприклад, Microsoft Azure дозволяє зберігати й обробляти дані у понад 100 дата-центрах у більш ніж 60 регіонах світу, а вбудовані служби захисту гарантують безпеку даних, мережі, IT-інфраструктури та програм.

. Кіберзагрози залишаються однією з основних проблем бізнесу, особливо в умовах війни. Хмарні платформи допомагають їх уникати. Наприклад, дозволяє зберігати й обробляти дані у понад 100 дата-центрах у більш ніж 60 регіонах світу, а вбудовані служби захисту гарантують безпеку даних, мережі, IT-інфраструктури та програм. Надійність . На відміну від локальних серверів, хмари зменшують ризик втрати даних унаслідок збоїв обладнання, відключення електроенергії, стихійних лих чи бойових дій. Наприклад, можна налаштувати резервне копіювання будь-яких файлів, баз даних, робочих станцій тощо, а також забезпечити аварійне відновлення.

. На відміну від локальних серверів, хмари зменшують ризик втрати даних унаслідок збоїв обладнання, відключення електроенергії, стихійних лих чи бойових дій. Наприклад, можна налаштувати резервне копіювання будь-яких файлів, баз даних, робочих станцій тощо, а також забезпечити аварійне відновлення. Віддалений доступ . Працівники компаній можуть отримувати доступ до будь-яких робочих даних дистанційно, редагувати їх, завантажувати нові файли, комунікувати між собою тощо.

. Працівники компаній можуть отримувати доступ до будь-яких робочих даних дистанційно, редагувати їх, завантажувати нові файли, комунікувати між собою тощо. Нові ринки. Завдяки хмарним рішенням бізнес може легко та швидко створити віртуальний офіс в іншій країні, залучити віддалених працівників та розпочати роботу будь-де. При цьому не доведеться витрачати гроші на оренду приміщення, купівлю обладнання тощо.

Можливості хмарних рішень складно переоцінити. Американська мережа супермаркетів Kroeger, історія якої сягає століть, почала використовувати хмарні послуги Microsoft Azure декілька років тому. Нині компанія розробляє та тестує тисячі проєктів у хмарі, що дозволило їй стати одним із передових гравців ринку електронної комерції у США.

Як перевести бізнес у хмару

На українському ринку є декілька передових хмарних платформ. Одна з них – глобальна служба хмарних обчислень Microsoft Azure, доступ до якої надає сертифікований партнер Microsoft в Україні телеком-оператор Київстар.

Платформа об'єднала понад 200 сервісів для бізнесу, які допомагають компаніям швидко досягати власних цілей. Зокрема, Microsoft Azure пропонує такі інструменти:

Azure Virtual Desktop (AVD) . Віртуальний робочий стіл, що дозволяє працювати віддалено зі звичними програмами на Windows. Сервіс допомагає легко розгортати сервери та програми у хмарі і є зручним варіантом налаштування дистанційної роботи команд. Крім того, AVD має додаткові ліцензії для використання Microsoft 365 або Windows для кожного співробітника.

. Віртуальний робочий стіл, що дозволяє працювати віддалено зі звичними програмами на Windows. Сервіс допомагає легко розгортати сервери та програми у хмарі і є зручним варіантом налаштування дистанційної роботи команд. Крім того, AVD має додаткові ліцензії для використання Microsoft 365 або Windows для кожного співробітника. Azure Backup . Швидко здійснює резервне копіювання всієї важливої інформації, створює бекапи файлів, програмного забезпечення, баз даних та цілих систем. Інструмент легко масштабується, тож можна копіювати інформацію будь-якого обсягу. Захист даних забезпечує багатофакторна аутентифікація та вбудована система безпеки від Microsoft.

. Швидко здійснює резервне копіювання всієї важливої інформації, створює бекапи файлів, програмного забезпечення, баз даних та цілих систем. Інструмент легко масштабується, тож можна копіювати інформацію будь-якого обсягу. Захист даних забезпечує багатофакторна аутентифікація та вбудована система безпеки від Microsoft. Azure Site Recovery . Дозволяє створювати копії даних з локальних і віртуальних машин на додаткові хмарні платформи, а також оперативно їх відновлювати. Незамінний інструмент для забезпечення безперервної роботи на випадок непередбачуваних аварій чи запланованих технічних робіт.

. Дозволяє створювати копії даних з локальних і віртуальних машин на додаткові хмарні платформи, а також оперативно їх відновлювати. Незамінний інструмент для забезпечення безперервної роботи на випадок непередбачуваних аварій чи запланованих технічних робіт. Azure Virtual Machines . Створює віртуальні машини Windows та Linux у хмарі. За допомогою інструмента бізнес може безпечно тестувати ПЗ та розгортати застосунки без жодного впливу на робочу інфраструктуру.

. Створює віртуальні машини Windows та Linux у хмарі. За допомогою інструмента бізнес може безпечно тестувати ПЗ та розгортати застосунки без жодного впливу на робочу інфраструктуру. Azure Container Instances . Інструмент для об'єднання та запуску програм в ізольованих хмарних контейнерах.

. Інструмент для об'єднання та запуску програм в ізольованих хмарних контейнерах. Azure DevOps Server. Служби для спільної роботи над проєктами. Містять низку послуг, що охоплюють повний життєвий цикл розробки та розгортання ПЗ, об'єднують у собі систему керування версіями, збір даних, створення звітів тощо.

Це лише декілька із сотень хмарних інструментів, які пропонує платформа Microsoft Azure. Підібрати сервіси, які найкраще відповідатимуть потребам вашого бізнесу, допоможуть фахівці Київстар.

До того ж телеком-оператор забезпечує своїм бізнес-клієнтам швидкий і безпечний перехід у хмару за допомогою сервісу Azure ExpressRoute. Так, бізнес може створювати приватні підключення між центрами обробки даних Microsoft Azure та локальною інфраструктурою компанії, щоб швидко переміщувати великі обсяги даних при реплікації, бекапах або аварійному відновленні.

Щоб допомогти клієнтам убезпечити дані й мати доступ до неї з будь-якого місця, Київстар налаштовує підключення між хмарною та локальною IT-інфраструктурою, виділеною приватною мережею Azure ExpressRoute. Вона дає вищу швидкість та кращий рівень безпеки, ніж публічне підключення до інтернету, що особливо важливо у воєнний час.

Переваги Azure ExpressRoute від Київстар:

пряме підключення через будь-яку мережу IP VPN та P2P;

пропускна спроможність до 100 гігабітів на секунду;

безпечне перенесення даних і аварійне відновлення;

вища обчислювальна потужність та більший об'єм сховища;

гарантована висока швидкість і мінімальна затримка;

підтримка протоколів шифрування для забезпечення конфіденційності та цілісності даних (IPsec, MACsec);

комплексне рішення з одних рук;

індивідуальний підхід та підтримка експертів Київстар на всіх етапах впровадження, починаючи з консультації та вибору оптимальної архітектури рішення до реалізації.

Висока пропускна здатність і мінімальна затримка передавання даних дозволяють отримати більші можливості для масштабування мережі – можна безпечно збільшувати обчислювальну потужність та обсяг сховища, розширювати мережу без географічної прив'язки та користуватися усіма перевагами хмари Azure без жодного впливу на продуктивність.

Замовляйте консультацію фахівців та залишайте заявку на підключення сервісу через офіційний сайт Київстар.