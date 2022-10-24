Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей (рядового населения) должны были пересмотреть 30 октября, однако в связи с военным положением его не изменили.

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Стоимость киловатт-час все еще зависит от объема потребленной электроэнергии в течение месяца семьей (домохозяйством).

Если за месяц вы потребили менее 250 киловатт-часов в месяц, то тариф будет на уровне 1,44 гривны за киловатт-час;

в месяц, то тариф будет на уровне 1,44 гривны за киловатт-час; Более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Напомним, что сэкономить на электроэнергии можно, перейдя на многотарифный учет. Речь идет о двухзонных и трехзонных счетчиках, где тариф отличается не только от количества потребленных киловатт-часов, но и промежутка суток. Подробнее об этом, рассказывали ранее здесь.

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Как уменьшить потребление электроэнергии

Снизить потребление электроэнергии можно, изменив подход и время использования энергоемких приборов. Особенно это актуально на фоне ракетных ударов России по критической инфраструктуре, в результате чего во многих городах происходят веерные отключения. Просмотрев подход к использованию энергоприборов, вы не только сэкономите, но и поможете своей стране.

Бойлер потребляет от 2 киловатт-час, поэтому для уменьшения использования электроэнергии необходимо включать его только для нагрева воды, а затем – выключать. Если бойлер включен круглосуточно, это существенно увеличивает потребление электроэнергии. Это довольно не рационально особенно, учитывая, что горячей водой вы пользуетесь только при необходимости. Также в это время лучше отказаться от приема ванны, а отдавать предпочтение душу.

потребляет от 2 киловатт-час, поэтому для уменьшения использования электроэнергии необходимо включать его только для нагрева воды, а затем – выключать. Если бойлер включен круглосуточно, это существенно увеличивает потребление электроэнергии. Это довольно не рационально особенно, учитывая, что горячей водой вы пользуетесь только при необходимости. Также в это время лучше отказаться от приема ванны, а отдавать предпочтение душу. Кондиционеры и обогреватели потребляют от 0,7 киловатт-часа. Их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление значительно уменьшается по всей стране.

потребляют от 0,7 киловатт-часа. Их тоже лучше включать для обогрева только ночью, когда потребление значительно уменьшается по всей стране. Стиральная машина – от 0,7 киловатт-часа. Заметим, что у большинства машин есть функция "отложенная стирка". Поэтому за ночь ночью вы также можете помочь своей стране и уменьшить электропотребление в пиковые часы.

– от 0,7 киловатт-часа. Заметим, что у большинства машин есть функция "отложенная стирка". Поэтому за ночь ночью вы также можете помочь своей стране и уменьшить электропотребление в пиковые часы. Микроволновка – от 0,8 киловатт-часа, так что если у вас установлена электрическая плита, то лучше использовать ее для подогрева пищи. Ведь она потребляет всего от 3,5 киловатт-час, что существенно меньше.

– от 0,8 киловатт-часа, так что если у вас установлена электрическая плита, то лучше использовать ее для подогрева пищи. Ведь она потребляет всего от 3,5 киловатт-час, что существенно меньше. Павербанки, аккумуляторы и другие системы хранения энергии – это от 0,06 киловатт-час. Так что лучше такие приборы заряжать ночью и пользоваться ими днем.

и другие системы хранения энергии – это от 0,06 киловатт-час. Так что лучше такие приборы заряжать ночью и пользоваться ими днем. Лампы, светильники – уменьшить потребление можно, заменив лампы накаливания на LED, ведь они потребляют от 0,1 киловатт-часа и 0,009 киловатт-часа соответственно.

– уменьшить потребление можно, заменив лампы накаливания на LED, ведь они потребляют от 0,1 киловатт-часа и 0,009 киловатт-часа соответственно. Телевизор в среднем потребляет от 0,08 киловатт-часа. Просмотреть фильм можно на заряженном планшете или компьютере, а новости оперативно прочитать в телеграмм-каналах через смартфон.

в среднем потребляет от 0,08 киловатт-часа. Просмотреть фильм можно на заряженном планшете или компьютере, а новости оперативно прочитать в телеграмм-каналах через смартфон. Пылесос можно заменить на обычный веник или влажную тряпку, таким образом потребив от 2 киловатт-час меньше.

можно заменить на обычный веник или влажную тряпку, таким образом потребив от 2 киловатт-час меньше. Посудомоечная машина – от 1,05 киловатт-час, поэтому в ближайшие дни посуду следует мыть вручную.

– от 1,05 киловатт-час, поэтому в ближайшие дни посуду следует мыть вручную. Электродуховки, печки – от 1 киловатт-час, поэтому тоже старайтесь ограничить их использование.

– от 1 киловатт-час, поэтому тоже старайтесь ограничить их использование. Утюг – от 2,2 киловатт-часа. Попробуйте эти дни подбирать одежду, которая не нуждается в глажке.

– от 2,2 киловатт-часа. Попробуйте эти дни подбирать одежду, которая не нуждается в глажке. Фены, плойки и другие приборы для укладки волос – от 2,2 киловатт-часа. Отказавшись от этих приборов, или ограничив минимальное использование этих приборов, вы можете не только помогли уменьшить энергопотребление, но и сделать небольшой отдых для ваших волос, что точно положительно отразится на его состоянии.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

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