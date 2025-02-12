Для чего стоит сохранять чеки об оплате ЖКУ

Иногда у потребителей возникают споры с поставщиками коммунальных услуг или компаниями-управителями. Для решения конфликтов в вашу пользу лучше сохранять квитанции об оплате, поскольку они могут стать важными доказательствами в суде, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии"

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Квитанции могут быть полезными в таких случаях:

  • сбой в системе хранения данных, когда информация об оплате потеряна или восстановлена неправильно;
  • изменение тарифов или другие обстоятельства, которые вызвали путаницу в платежах;
  • ошибки работников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

К тому же электронные квитанции также действуют в суде, если оплата была осуществлена через банк. Однако, в случае споров, лучше обратиться в банк за выписками и получить их в распечатанном виде с подписью и печатью учреждения.

Как долго надо хранить квитанции

Нормативные акты не определяют конкретных сроков для хранения квитанций об оплате коммунальных услуг. Однако опытные юристы рекомендуют хранить их в течение пяти лет, поскольку исковая давность по таким делам составляет три года, а поставщики могут затянуть рассмотрение дела.