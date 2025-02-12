Для чого варто зберігати чеки про оплату ЖКП

Іноді у споживачів виникають суперечки з постачальниками комунальних послуг або компаніями-управителями. Для вирішення конфліктів на вашу користь краще зберігати квитанції про оплату, оскільки вони можуть стати важливими доказами в суді, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії"

Читайте також: Які пільги передбачені для багатодітних родин у 2025 році

Квитанції можуть бути корисними в таких випадках:

збій у системі зберігання даних, коли інформація про оплату втрачена або відновлена неправильно;

зміна тарифів чи інші обставини, які спричинили плутанину в платежах;

помилки працівників компаній-постачальників комунальних послуг.

До того ж електронні квитанції також діють у суді, якщо оплата була здійснена через банк. Проте, у разі спорів, краще звернутися до банку за виписками і отримати їх в роздрукованому вигляді з підписом та печаткою установи.