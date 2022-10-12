Тарифы не возрастут
Министр энергетики Герман Галущенков комментарии Интерфакс-Украина, отмечал, что Минэнерго работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией, что предусматривает сохранение действующих тарифов на этот ресурс для населения
Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот
Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными.
Также он добавил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ПСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.
Сколько за электроэнергию платят украинцы сейчас
Тариф для украинцев с обычными счетчиками зависит от объема потребленных киловатт в течение месяца. Схема расчета выглядит следующим образом:
- семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;
- те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.
Те же кто оборудовал дом многотарифным средством учета, могут немного сэкономить, ведь в определенные часы потребление электроэнергии обойдется существенно дешевле.
Потребление до 250 киловатт-часов
Двухзонные тарифы:
- 23:00 – 7:00 – 0,72 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);
- 7:00 – 23:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф).
Трехзонные тарифы:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 2,16 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 0,576 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Потребление свыше 250 киловатт-часов
Двухзонные тарифы:
- 23:00 – 7:00 – 0,84 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);
- 7:00 – 23:00 – 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф).
Трехзонные тарифы:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 2,52 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 0,672 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Веерные отключения в Украине
Обратите внимание, что сейчас в Украине в некоторых городах и областях происходят веерные отключения электроэнергии из-за нехватки мощности и ремонтных работ вследствие массовых ракетных атак россиян. В ДТЭК заверили, что будут продолжаться отключения некоторых районов не более 4 часов.
К теме В Киеве будут отключать свет всем очередям: когда и где не будет электроэнергии
Также власти неоднократно призывали население минимизировать использование электроэнергии в вечернее время, говорится о периоде с 17:00 по 23:00.
Наиболее энергозатратные приборы:
- электрообогреватели,
- бойлеры,
- кухонная электроплита,
- микроволновая печь,
- стиральная машина,
- электрический духовой шкаф,
- электрочайник (кофеварка),
- утюг,
- посудомоечная машина,
- кондиционер,
- зарядные устройства,
- пылесос,
- компьютер,
- телевизор.
Как подготовить дом к отсутствию электроэнергии / Инфографика 24 канала