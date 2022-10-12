Тарифы не возрастут

Министр энергетики Герман Галущенков комментарии Интерфакс-Украина, отмечал, что Минэнерго работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией, что предусматривает сохранение действующих тарифов на этот ресурс для населения

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Герман Галущенко Министр энергетики Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными.

Также он добавил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ПСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.

Сколько за электроэнергию платят украинцы сейчас

Тариф для украинцев с обычными счетчиками зависит от объема потребленных киловатт в течение месяца. Схема расчета выглядит следующим образом:

семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц , платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час; те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

Те же кто оборудовал дом многотарифным средством учета, могут немного сэкономить, ведь в определенные часы потребление электроэнергии обойдется существенно дешевле.

Потребление до 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 2,16 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 1,44 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Потребление свыше 250 киловатт-часов

Двухзонные тарифы:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонные тарифы:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 2,52 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 1,68 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Перейти на многотарифный учет можно в несколько способов Зайти на сайт местного облэнерго и онлайн-платформу "Персональный кабинет" подать заявление. Дальше вам поступит на электронную почту счёт, поскольку такой переход платный. Нужно оплатить и в течение 14 дней вас переведут на многотарифный учет.

Также вы можете обратиться в Центр обслуживания клиентов своего города или обращение по месту жительства в городской или областной район электросетей.

Веерные отключения в Украине

Обратите внимание, что сейчас в Украине в некоторых городах и областях происходят веерные отключения электроэнергии из-за нехватки мощности и ремонтных работ вследствие массовых ракетных атак россиян. В ДТЭК заверили, что будут продолжаться отключения некоторых районов не более 4 часов.

К теме В Киеве будут отключать свет всем очередям: когда и где не будет электроэнергии

Также власти неоднократно призывали население минимизировать использование электроэнергии в вечернее время, говорится о периоде с 17:00 по 23:00.

Наиболее энергозатратные приборы:

электрообогреватели,

бойлеры,

кухонная электроплита,

микроволновая печь,

стиральная машина,

электрический духовой шкаф,

электрочайник (кофеварка),

утюг,

посудомоечная машина,

кондиционер,

зарядные устройства,

пылесос,

компьютер,

телевизор.

Как подготовить дом к отсутствию электроэнергии / Инфографика 24 канала

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.