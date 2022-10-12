Тарифи не зростуть

Міністр енергетики Герман Галущенко у коментарі виданню Інтерфакс-Україна, зазначав, що Міненерго працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією, що передбачає збереження чинних тарифів на цей ресурс для населення

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Герман Галущенко Міністр енергетики Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними.

Також він додав, що Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб зокрема мати можливість зберегти тарифи.

Скільки за електроенергію платять українці зараз

Тариф для українців, котрі мають звичайні лічильники залежить від обсягу спожитих кіловатів протягом місяця. Схема розрахунку виглядає таким чином:

сім'ї (домогосподарства), що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць , платять за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

, платять за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину; ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Ті ж хто обладнав оселю багатотарифним засобом обліку, можуть трохи заощадити, адже в певні години споживання електроенергії обійдеться суттєво дешевше.

Споживання до 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,72 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,576 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Споживання понад 250 кіловат-годин

Двозонні тарифи:

23:00 – 7:00 – 0,84 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 2,52 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 0,672 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Перейти на багатотарифний облік можна у декілька способів Зайти на сайт місцевого обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет" подати заяву. Далі вам надійде на електронну пошту рахунок, оскільки такий перехід платний. Потрібно оплатити, і впродовж 14 днів вас переведуть на багатотарифний облік.

Також ви можете особисто звернутись в Центр обслуговування клієнтів свого міста або звернення за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Віялові відключення в Україні

Зауважте, що зараз в Україні у деяких містах та областях відбуваються віялові відключення електроенергії через брак потужності та ремонтні роботи внаслідок масових ракетних атак росіян. У ДТЕК запевнили, що триватимуть відключення деяких районів не більше 4 годин.

До теми У Києві будуть відключати світло усім чергам: коли і де не буде електроенергії

Також влада неодноразово вже закликала населення мінімізувати використання електроенергії у вечірню пору, мовиться про період з 17:00 по 23:00.

Найбільш енерговитратні прилади:

електрообігрівачі,

бойлери,

кухонна електроплита,

мікрохвильова піч,

пральна машина,

електрична духова шафа,

електрочайник (кавоварка),

праска,

посудомийна машина,

кондиціонер,

зарядні пристрої,

пилосос,

комп’ютер,

телевізор.

Як підготувати оселю до відсутності електроенергії / Інфографіка 24 каналу

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.