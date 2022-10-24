Тариф на електроенергію

Тариф на електроенергію для побутових споживачів (пересічного населення) мали переглянути 30 жовтня, однак у зв'язку з воєнним станом його не змінили.

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Тож вартість кіловат-годину все ще залежить від обсягу спожитої електроенергії протягом місяця сім'єю (домогосподарством).

Якщо за місяць ви спожили менш ніж 250 кіловат-годин на місяць, то тариф буде на рівні 1,44 гривні за кіловат-годину;

на місяць, то тариф буде на рівні 1,44 гривні за кіловат-годину; Понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

Нагадаємо, що заощадити на електроенергії можна, перейшовши на багатотарифний облік. Мовиться про двозонні та тризонні лічильники, де тариф різниться не лише від кількості спожитих кіловат-годин, але й проміжку доби. Детальніше про це, розповідали раніше тут.

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Як зменшити споживання електроенергії

Зменшити споживання електроенергії можна, змінивши підхід та час використання енергоємних приладів. Особливо це актуально на фоні ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі, внаслідок чого у багатьох містах відбуваються віялові відключення. Тож переглянувши підхід до використання енергоприладів ви не лише заощадите, але й допоможете своїй країні.

Бойлер споживає від 2 кіловат-годину, тож, щоб зменшити використання електроенергії необхідно вмикати його лише для нагріву води, а потім – вимикати. Якщо ваш бойлер ввімкнений цілодобово, це суттєво збільшує споживання електроенергії. Це досить не раціонально особливо, з огляду на те, що гарячою водою ви користуєтесь лише, за потреби. Також у цей час краще відмовитись від прийому ванни, а надавати перевагу душу.

споживає від 2 кіловат-годину, тож, щоб зменшити використання електроенергії необхідно вмикати його лише для нагріву води, а потім – вимикати. Якщо ваш бойлер ввімкнений цілодобово, це суттєво збільшує споживання електроенергії. Це досить не раціонально особливо, з огляду на те, що гарячою водою ви користуєтесь лише, за потреби. Також у цей час краще відмовитись від прийому ванни, а надавати перевагу душу. Кондиціонери та обігрівачі споживають від 0,7 кіловат-години. Їх теж краще вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання відчутно зменшується по всій країні.

споживають від 0,7 кіловат-години. Їх теж краще вмикати для обігріву лише вночі, коли споживання відчутно зменшується по всій країні. Пральна машина – від 0,7 кіловат-години. Зауважимо, що у більшості машин є функція "відкладене прання". Тож за перучи вночі ви також можете допомогти своїй країні та зменшити електроспоживання у пікові години.

– від 0,7 кіловат-години. Зауважимо, що у більшості машин є функція "відкладене прання". Тож за перучи вночі ви також можете допомогти своїй країні та зменшити електроспоживання у пікові години. Мікрохвильовка – від 0,8 кіловат-години, тож, якщо у вас встановлена електрична плита, то краще використовувати її для підігріву їжі. Адже вона споживає лише від 3,5 кіловат-годину, що суттєво менше.

– від 0,8 кіловат-години, тож, якщо у вас встановлена електрична плита, то краще використовувати її для підігріву їжі. Адже вона споживає лише від 3,5 кіловат-годину, що суттєво менше. Павербанки, акумулятори та інші системи зберігання енергії – це від 0,06 кіловат-годину. Тож краще такі прилади заряджати вночі й користуватись ними удень.

та інші системи зберігання енергії – це від 0,06 кіловат-годину. Тож краще такі прилади заряджати вночі й користуватись ними удень. Лампи, світильники – зменшити споживання можна, замінивши лампи розжарювання на LED, адже вони споживають від 0,1 кіловат-години та 0,009 кіловат-годину відповідно.

– зменшити споживання можна, замінивши лампи розжарювання на LED, адже вони споживають від 0,1 кіловат-години та 0,009 кіловат-годину відповідно. Телевізор в середньому споживає від 0,08 кіловат-годину. Тож переглянути фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини оперативно прочитати у телеграм-каналах через смартфон.

в середньому споживає від 0,08 кіловат-годину. Тож переглянути фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини оперативно прочитати у телеграм-каналах через смартфон. Пилосос можна замінити на звичайний віник чи вологу ганчірку, таким чином споживши на від 2 кіловат-годину менше.

можна замінити на звичайний віник чи вологу ганчірку, таким чином споживши на від 2 кіловат-годину менше. Посудомийна машина – від 1,05 кіловат-годину, тож найближчими днями посуд варто мити вручну.

– від 1,05 кіловат-годину, тож найближчими днями посуд варто мити вручну. Електродуховки, пічки – від 1 кіловат-годину, тож теж намагайтесь обмежити їх використання.

– від 1 кіловат-годину, тож теж намагайтесь обмежити їх використання. Праска – від 2,2 кіловат-години. Спробуйте ці дні підбирати одяг, котрий не потребує прасування.

– від 2,2 кіловат-години. Спробуйте ці дні підбирати одяг, котрий не потребує прасування. Фени, плойки та інші прилади для укладання волосся – від 2,2 кіловат-години. Відмовившись від цих приладів, або обмеживши мінімально використання цих приладів ви можете не лише допомогли зменшити енергоспоживання, але й зробити невеликий відпочинок для вашого волосся, що точно позитивно відіб'ється на його стані.

Як розумно користуватись енергоємними приладами / Інфографіка 24 каналу

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