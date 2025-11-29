Через що приходять переплати за комуналку?

У "Київводоканалі" пояснюють, що додаткові суми у платіжках за холодну воду та каналізацію у грудні отримають ті, хто не передає показники лічильників вчасно, передає 24 Канал.

Цікаво "Зимову тисячу" поки отримали не всі: у Мінсоцполітики пояснили причину

Тобто при нарахуванні за середніми показниками люди часто платять більше, ніж фактично використали. Особливо це стосується тих, хто економить воду, але не оновлює своєчасно дані.

Коли потрібно подавати показники лічильника для економії?

Як нагадують "Київводоканалі", щоб уникнути зайвих витрат, показники лічильника потрібно подавати до 30 – 31 числа місяця. Річ у тім, що з 1 по 9 число показники лічильників не приймаються, оскільки облікові бази водоканалу закриті.

Зверніть увагу! У цей період відбувається обробка даних за попередній місяць та формування нарахувань. Якщо ж у рахунку з’явився "середній розрахунок", варто одразу внести актуальні показники, щоб платити лише за реально спожиту воду.

Що варто знати про тарифи на воду?