Чому надходять завищені платіжки за газ?

Якщо споживач не передає показники лічильника щомісяця до 5 числа, "Нафтогаз" автоматично нараховує середньомісячне споживання, повідомляє компанія через 24 Канал. Такий механізм застосовується для всіх клієнтів, щоб уникнути пропусків у платіжках.

У "Нафтогазі" наголошують: компанія не визначає фактичні обсяги газу. ЇЇ функція обмежується нарахуванням до сплати та формуванням платіжок на основі наданих даних.

Зверніть увагу! Всі питання щодо точного обліку та перевірки спожитого газу належать до компетенції місцевих операторів газорозподільних мереж. Саме до них радять звертатися у разі спірних нарахувань.

До того ж, навіть якщо газ не споживається, платіжка все одно надходить. Все тому, що в Україні діє окрема плата за доставку газу: вона є обов’язковою для всіх абонентів газорозподільних мереж, незалежно від фактичного використання.

Через що можуть зʼявитись борги у платіжках?

За словами "Нафтогазу", причиною появи несподіваної заборгованості в платіжках можуть бути не лише технічні збої компанії, а й поширені помилки самих споживачів.

Як пояснюють у компанії, борг може виникнути, якщо неправильно вказати реквізити під час оплати, не передати показники лічильника вчасно або затримати оплату.

Нагадуємо! Показники лічильника газу слід передавати щомісяця в період з 28 числа попереднього місяця до 5 числа поточного. Водночас оплату варто здійснювати до 25 числа.

