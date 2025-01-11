Як подати показники за газ

Раніше через сервіс 104.ua можна було передати показники газового лічильника, однак тепер його роботу припинили, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Газ Правда".

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На сьогодні подати показання можна наступними способами:

через особистий кабінет "Газмереж" або локального оператора газорозподільних мереж;

за допомогою сайту чи чат-бота GASUA;

зателефонувавши на гарячу лінію Нафтогазу або надіславши SMS на номер 4647.

Коли подавати показники лічильника

Показання газових лічильників необхідно подавати з 1 по 5 число кожного місяця.

Це обов’язково навіть у випадках, коли ви не спалили жодного кубометра газу або взагалі не проживаєте в будинку. У таких ситуаціях слід передати попередні показання, щоб обсяг споживання залишався нульовим.

Важливо! Це дозволить уникнути нарахування за загальними квартирними показниками, що може призвести до завищених сум у платіжках, і забезпечить правильний розрахунок за вашими лічильниками.