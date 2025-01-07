Якими будуть пенсійні виплати 2025

Мінімальна пенсія для осіб без трудового стажу залишиться на рівні 2 361 гривню, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт закону про Бюджетної декларації України на 2025-2027 роки.

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Мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 гривень, а прожитковий мінімум – 2 920 гривень

Однак для більшості пенсіонерів, які отримують близько 3 000 гривень, індексація у 10–12% матиме лише незначний вплив на їхній добробут.

Зауважте! Окремі категорії пенсіонерів, зокрема ті, хто вийшов на пенсію багато років тому, можуть розраховувати на додаткове підвищення виплат. Ці зміни залежать від тривалості трудового стажу та розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ), сплаченого протягом трудової діяльності.

Пенсійна реформа 2025

Також у 2025 році можливий початок реформування пенсійної системи. У рамках цієї реформи планується впровадження накопичувального компонента.

Це означає, що частина ЄСВ спрямовуватиметься на особисті накопичувальні рахунки працівників, кошти з яких будуть примножуватися завдяки інвестиціям.

Зауважте! Мета реформи – забезпечити пенсії, розмір яких становитиме не менше 60% від середнього заробітку.