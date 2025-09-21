Почему поступают завышенные платежки за газ?
Если потребитель не передает показатели счетчика ежемесячно до 5 числа, "Нафтогаз" автоматически начисляет среднемесячное потребление, сообщает компания через 24 Канал. Такой механизм применяется для всех клиентов, чтобы избежать пропусков в платежках.
Интересно "Нафтогаз" вводит бонусы для потребителей: украинцам объяснили, как сэкономить
У "Нафтогазе" отмечают: компания не определяет фактические объемы газа. Ее функция ограничивается начислением к оплате и формированием платежек на основе предоставленных данных.
Обратите внимание! Все вопросы точного учета и проверки потребленного газа относятся к компетенции местных операторов газораспределительных сетей. Именно к ним советуют обращаться в случае спорных начислений.
К тому же, даже если газ не потребляется, платежка все равно поступает. Все потому, что в Украине действует отдельная плата за доставку газа: она является обязательной для всех абонентов газораспределительных сетей, независимо от фактического использования.
Из-за чего могут появиться долги в платежках?
По словам "Нафтогаза", причиной появления неожиданной задолженности в платежках могут быть не только технические сбои компании, но и распространенные ошибки самих потребителей.
Как объясняют в компании, долг может возникнуть, если неправильно указать реквизиты при оплате, не передать показатели счетчика вовремя или задержать оплату.
Напоминаем! Показания счетчика газа следует передавать ежемесячно в период следует передавать ежемесячно в период с 28 числа предыдущего месяца до 5 числа текущего. В то же время оплату следует осуществлять до 25 числа.
Что известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном
Нацбанк прогнозирует рост тарифов на коммунальные услуги с 2026 года, однако в Верховной Раде этот прогноз не поддерживают.
Нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оснований для повышения тарифов на электроэнергию и газ пока нет, и призвал сохранить их на уровне 2025 года.