Как сэкономить на газе в отопительный сезон?

Своевременная оплата счетов это не только вклад в стабильность энергосистемы, но и возможность сэкономить для каждого потребителя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Компания ввела бонусы для дисциплинированных клиентов: те, кто оплатит заблаговременно, получат скидку уже этой осенью. А чтобы не потерять право на льготную оплату, потребителям советуют пользоваться цифровыми сервисами: личным кабинетом или чат-ботами GASUA в Viber и Telegram.

Обратите внимание! Бумажные квитанции поступают только после 20 числа, поэтому ждать их не стоит.

Какой актуальный тариф на газ в Украине?

Несмотря на изменение цен на рынке, "Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр, не учитывая тариф на доставку газа.

К тому же рост цены на газ для населения в ближайшее время маловероятен. Мораторий на повышение тарифов закреплен на уровне закона.

