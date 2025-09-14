Как сэкономить на газе в отопительный сезон?
Своевременная оплата счетов это не только вклад в стабильность энергосистемы, но и возможность сэкономить для каждого потребителя, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Компания ввела бонусы для дисциплинированных клиентов: те, кто оплатит заблаговременно, получат скидку уже этой осенью. А чтобы не потерять право на льготную оплату, потребителям советуют пользоваться цифровыми сервисами: личным кабинетом или чат-ботами GASUA в Viber и Telegram.
Обратите внимание! Бумажные квитанции поступают только после 20 числа, поэтому ждать их не стоит.
Какой актуальный тариф на газ в Украине?
Несмотря на изменение цен на рынке, "Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Это означает, что бытовые потребители и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр, не учитывая тариф на доставку газа.
К тому же рост цены на газ для населения в ближайшее время маловероятен. Мораторий на повышение тарифов закреплен на уровне закона.
Что известно о тарифах на коммунальные услуги в Украине: коротко о главном
Жители отдельных районов Днепропетровщины освобождаются от оплаты за распределение газа, если их жилье пострадало или было разрушено из-за военных действий.
Для оформления освобождения от платежей нужно подать заявление и справку о непроживании в доме в Центр коммунального сервиса.