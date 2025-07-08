Как выросли цены на газ

В июне 2025 года фактическая цена реализации газа в Украине выросла на 11,9%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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За 1 000 кубометров без НДС приходится платить 17 354 гривны. Отмечается, что стоимость продажи газа выросла впервые за два месяца.

При этом цены значительно выше, чем в июне прошлого года – 12 563 гривны за 1 000 кубометров.

Зато цены на газ в Европе находятся на уровне 425 долларов за 1 000 кубометров. В середине июня газ в Европе подорожал до 500 долларов на фоне роста цены нефти из-за войны Израиля и США против Ирана, однако в начале июля цены упали

Повысят ли тариф на газ для потребителей

Нафтогаз продлил действие тарифного плана "Фиксированный" для своих потребителей до 30 апреля 2026 года. Поэтому тариф на газ для для потребителей, которые пользуются услугами компании, останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Вместе с этим украинцы должны платить и вторую платежку – тариф на доставку газа.

По словам эксперта по энергетике Святослава Павлюка, если тариф на газ менять, то это стоит делать сейчас, а не зимой.

Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и Нафтогаз, и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или же поднимать тариф для населения,

– объясняет Павлюк.

По его мнению, решить проблему можно отмены обязательства для компаний поставлять энергию и газ по цене ниже, чем на рынке. Согласно закону, правительство должно компенсировать им это возложение специальных обязанностей, однако этого не происходит.

Зато эксперт Андрей Урста спрогнозировал, что рост тарифа на газ вряд ли произойдет. И мораторий на такое повышение закреплен на уровне закона. Вместе с тем можно ожидать, что пересмотр тарифов на тепло будет реальным для осенне-зимнего периода 2026 – 2027 годов.