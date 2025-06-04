Как не платить за доставку газа

По состоянию на сейчас, стоимость доставки газа не зависит от того, сколько фактически потребляет домохозяйство, сообщает 24 Канал со ссылкой на НКРЭКУ.

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То есть, даже, если вы совсем не пользуетесь газом, платить все равно придется. В таком случае, для расчетов будут использованы минимально установленные показатели.

Чтобы совсем не платить за доставку газа, нужно отключиться от газовой сети и разорвать контракт с компанией-поставщиком. Как это сделать:

получить специальный акт, свидетельствующий об остановке поставок газа;

обратиться к оператору ГРМ, чтобы договор был расторгнут.

Прекращение (ограничение) газоснабжения (распределения природного газа) потребителю осуществляется, в частности, путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и их опломбирования,

– говорится в сообщении НКРЭКУ.

Напомним! Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально.