Как пенсионеру не платить за доставку газа

За доставку газа должны платить все – даже пенсионеры. Чтобы не платить за нее, нужно полностью отключиться от газовой сети, сообщили в НКРЭКУ, передает 24 Канал.

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Для этого следует подать заявку оператору газа. Это касается и тех, кто фактически не пользуется газом.

Как осуществляется отключение от газовой сети Отключение газа осуществляется путем закрытия кранов или установки пломбированной заглушки. В случае отказа оператора выполнить эту процедуру, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЕКП.

Как формируется плата за доставку газа

Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем, кто подключен к газовым сетям.

Стоимость доставки газа варьируется в зависимости от региона и поставщика. Например, для клиентов "Киевгаза" тариф составляет 0,384 гривны за кубометр в месяц.