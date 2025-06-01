Как пенсионеру не платить за доставку газа
За доставку газа должны платить все – даже пенсионеры. Чтобы не платить за нее, нужно полностью отключиться от газовой сети, сообщили в НКРЭКУ, передает 24 Канал.
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Для этого следует подать заявку оператору газа. Это касается и тех, кто фактически не пользуется газом.
Как осуществляется отключение от газовой сети
Отключение газа осуществляется путем закрытия кранов или установки пломбированной заглушки. В случае отказа оператора выполнить эту процедуру, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЕКП.
Как формируется плата за доставку газа
Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем, кто подключен к газовым сетям.
Стоимость доставки газа варьируется в зависимости от региона и поставщика. Например, для клиентов "Киевгаза" тариф составляет 0,384 гривны за кубометр в месяц.