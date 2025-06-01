Як пенсіонеру не платити за доставку газу

За доставку газу мають платити всі – навіть пенсіонери. Щоб не платити за неї, потрібно повністю відключитися від газової мережі, повідомили у НКРЕКП, передає 24 Канал.

Читайте також Чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу жінки

Для цього слід подати заявку оператору газу. Це стосується і тих, хто фактично не користується газом.

Як здійснюється відключення від газової мережі Відключення газу здійснюється шляхом закриття кранів або встановлення пломбованої заглушки. У випадку відмови оператора виконати цю процедуру, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Як формується плата за доставку газу

Плата за доставку газу не залежить від обсягу споживання. Вона автоматично нараховується всім, хто підключений до газових мереж.

Вартість доставки газу варіюється залежно від регіону та постачальника. Наприклад, для клієнтів "Київгазу" тариф становить 0,384 гривні за кубометр на місяць.