Может ли пенсионер не платить за доставку газа?
Согласно Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плата за доставку газа начисляется всем абонентам без исключения, сообщает 24 Канал.
Интересно "Десять дней на раскачку": когда включат отопление в домах Николаева
Это правило распространяется и на пенсионеров, даже если они фактически не пользуются газом. Специальных льгот для пожилых людей на оплату доставки газа не предусмотрено в Украине.
Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку газа – это полное отключение от газовых сетей. Для этого нужно обратиться к оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением.
Как начисляется плата за доставку газа?
Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем абонентам, подключенным к сети, даже если газом не пользуются.
Как отмечают в "Газсети", передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно нужно не только формально. Это позволяет избежать ошибочных начислений по средним показателям, которые могут привести к переплатам или долгам.
Какие тарифы на газ в Украине?
Главным поставщиком газа в стране остается "Нафтогаз" с тарифом 7,96 гривны за кубометр.
На рынке также работают еще восемь поставщиков, поэтому их клиенты будут платить по тарифам, установленным в соответствии с условиями конкретного поставщика.
Правительство Украины продлило льготные цены на газ для населения и бюджетных учреждений до 31 марта 2026 года, оставив тарифы без изменений.