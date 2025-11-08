Может ли пенсионер не платить за доставку газа?

Согласно Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, плата за доставку газа начисляется всем абонентам без исключения, сообщает 24 Канал.

Интересно "Десять дней на раскачку": когда включат отопление в домах Николаева

Это правило распространяется и на пенсионеров, даже если они фактически не пользуются газом. Специальных льгот для пожилых людей на оплату доставки газа не предусмотрено в Украине.

Обратите внимание! Единственный способ не платить за доставку газа – это полное отключение от газовых сетей. Для этого нужно обратиться к оператору газораспределительной системы с соответствующим заявлением.

Как начисляется плата за доставку газа?

Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем абонентам, подключенным к сети, даже если газом не пользуются.

Как отмечают в "Газсети", передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно нужно не только формально. Это позволяет избежать ошибочных начислений по средним показателям, которые могут привести к переплатам или долгам.

Какие тарифы на газ в Украине?