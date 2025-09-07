Кто может получить помощь на топливо?

Порядок выплаты помощи регулируется постановлением правительства от 13 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы

По решению Кабмина, помощь будут выплачивать украинцам, которые живут в помещениях с печным отоплением в таких регионах:

Сумская область;

Харьковская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Николаевская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область.

Перечень территориальных общин, населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь на отопление, определяется соответствующими областными госадминистрациями,

– отметили в ПФУ.

Как оказывают помощь на топливо?

Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских и районных советов сформировали перечень лиц, которые подали заявки на денежную помощь до 24 августа, и передали его в областные государственные администрации.

Обладминистрации должны направить список получателей в Пенсионный фонд, где определят уязвимые категории населения и приоритетно выплатят им помощь на приобретение твердого печного топлива при поддержке международных организаций.

К уязвимым категориям относят:

лиц, получающих субсидии или льготы на твердое топливо;

одиноких нетрудоспособных пенсионеров;

одиноких матерей и отцов;

украинцев, которые получают помощь при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лиц с инвалидностью;

семьи, имеющие детей с инвалидностью;

приемные семьи;

дома семейного типа;

семьи из перемещенных лиц.

ПФУ составляет обобщенный перечень получателей помощи и отправляет обратно в областные администрации, а те уже присылают список международным организациям.

Международные организации проанализируют данные и в течение сентября – октября 2025 года должны выплатить денежную поддержку тем, кто имеет на нее право.

Помощь на приобретение твердого печного бытового топлива выплачивается за счет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других гуманитарных организаций в период военного положения,

– добавили в Пенсионном фонде.

Важно! Денежную помощь на печное топливо предоставляют один раз на отопительный сезон. Средства не получат те, кто уже получил помощь от международных организаций на закупку печного топлива к отопительному сезону.

Льготы за коммуналку: что известно?