Какие специальные выплаты будут предоставляться военным в марте 2025 года
Размер этих выплат зависит от обстоятельств, при которых они предоставляются, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Минобороны прилагает усилия для улучшения материального и социального обеспечения военных. На сегодня мы имеем линейку выплат, которые призваны обеспечить достойную жизнь действующих военных, а также является стимулом для тех, кто думает, или присоединяться к Вооруженным силам Украины.
На что могут предоставляться эти выплаты:
- На оздоровление
Эта выплата предоставляется один раз в год, если военный идет в соответствующий отпуск. Размер такой помощи зависит от денежного обеспечения.
Военным, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей денежная помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям,
– сообщает Минобороны.
- На социально-бытовые вопросы
Такая помощь предоставляется раз в год при следующих обстоятельствах:
- если военный получил инвалидность из-за ранения, связанного с защитой страны;
- если военнослужащий оказался и плену или пропал без вести.
Также предоставление этой помощи происходит в результате некоторых обстоятельств, которые наступили в 2025 году или в декабре 2024 года. Деньги предоставляются, если право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.
К таким обстоятельствам относятся:
- ранение военнослужащего из-за защиты Родины;
- рождение или усыновление ребенка военнослужащим;
- нарушение состояния здоровья военнослужащего, некоторых его членов семьи и так далее.
Обратите внимание! Размер этой помощи составляет сумму равную месячному денежному обеспечению.
- При увольнении со службы
Такая помощь предоставляется контрактникам, если они увольняются со службы из-за:
- окончания контракта;
- семейных обстоятельств;
- уважительных причин;
- сокращения должности.
Сумма этой помощи зависит от совокупности таких обстоятельств:
- основание для увольнения;
- размер денежного обеспечения;
- календарной выслуги лет.
Заметьте! Во внимание принимается именно количество полных календарных лет службы на момент увольнения.
- За подписание первого контракта
Такая помощь предоставляется тем, кто заключает впервые срочный контракт на прохождение службы. Размер выплаты различается:
- 30 280 гривен предоставляется офицерскому составу за первый контракт сроком на один год и более;
- 27 252 гривны – сержантскому и старшинскому составу за первый контракт на 3 года и более;
- 24 224 гривны – рядовому составу за первый контракт минимум на 3 года.