Льготы для семей УБД

Перечень подразделений, где служило лицо, претендующее на такой статус, определяет правительство. Как правило, это официальные формирования, но среди них есть, например, "партизанские отряды и подполье". Во-вторых, статус УБД – официальный документ.

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Поэтому, законодательство определяет перечень льгот, которые можно сгруппировать в несколько категорий.

Сферы медицинских услуг касаются следующие:

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам;

первоочередное бесплатное протезирование зубов (если не из драгоценных металлов);

пользование при выходе на пенсию или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым лицо прикреплено по предыдущему месту работы;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация.

К категории "военнослужащий" законодательство также относит действующих военнослужащих ВСУ, тех, кто получил инвалидность вследствие заболевания, связанного с прохождением службы или после нее, членов их семей, членов семей умерших защитников, защитников, пропавших без вести, призванных на сборы военнообязанных и резервистов и членов их семей, членов добровольческих формирований.

Льготы на оздоровление

Все упомянутые категории лиц имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

Военнослужащие и их семьи раз в год имеют право на льготную оплату стоимости путевки на санаторно-курортное лечение.

Обратите внимание! Такая льгота действует, если размер среднемесячного дохода семьи за последние полгода не превышает трех прожиточных минимумов (с 1 января 2024 – 7 083 гривны) на одного человека.

Военнослужащие, которых после заключения военно-врачебной комиссии направили на лечение в санаторий, могут получить путевку бесплатно.