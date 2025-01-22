Какая зарплата у УБД
Выплаты военнослужащих состоят из базовой заработной платы и премий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Окончательная сумма зависит от звания, ученой степени, должности, места службы и условий выполнения обязанностей.
С 1 февраля 2023 года минимальная гарантированная выплата для военных составляет 20 100 гривен. Единовременная денежная помощь при заключении контракта в этом году предусматривает такие суммы:
- для рядового состава – 24 224 гривны;
- для сержантского и старшинского состава – 27 252 гривны;
- для офицерского состава – 30 280 гривен.
Доплаты военнослужащим
Размер доплат военным зависит от условий службы. На сегодня установлены следующие надбавки:
- 100 000 гривен – за участие в боевых действиях или пребывание в плену (при условии подтверждения от вражеской стороны);
- 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;
- 30 000 гривен – за выполнение заданий вне зоны боевых действий;
- 20 100 гривен – за ранение, если лицо временно не может выполнять служебные обязанности;
- 15 000 – 30 000 гривен – для инструкторов, которые проводят обучение личного состава.
Обратите внимание! Студенты специализированных военных учебных заведений получают ежемесячную стипендию в размере 2 350 гривен.
Выплаты УБД в случае увольнения
В 2025 году мобилизованные военные, уволенные со службы, получают выплаты в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного обеспечения.
При заключении первого контракта единовременное пособие составляет:
- Для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
- Для сержантов и старшин – 9 прожиточных минимумов;
- Для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.
Дополнительные выплаты для контрактников и мобилизованных:
- По состоянию здоровья – 50% месячного обеспечения за каждый календарный год службы.
- За выслугу свыше 10 лет – 50% месячного обеспечения за каждый календарный год службы.
- По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам – 25% месячного обеспечения за каждый календарный год службы.