Яка зарплата в УБД

Виплати військовослужбовців складаються з базової заробітної плати та премій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Остаточна сума залежить від звання, наукового ступеня, посади, місця служби та умов виконання обов'язків.

З 1 лютого 2023 року мінімальна гарантована виплата для військових становить 20 100 гривень. Одноразова грошова допомога при укладенні контракту цього року передбачає такі суми:

для рядового складу – 24 224 гривні;

для сержантського та старшинського складу – 27 252 гривні;

для офіцерського складу – 30 280 гривень.

Доплати військовослужбовцям

Розмір доплат військовим залежить від умов служби. Станом на сьогодні встановлені такі надбавки:

100 000 гривень – за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони);

– за участь у бойових діях або перебування у полоні (за умови підтвердження від ворожої сторони); 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;

– за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення; 30 000 гривень – за виконання завдань поза зоною бойових дій;

– за виконання завдань поза зоною бойових дій; 20 100 гривень – за поранення, якщо особа тимчасово не може виконувати службові обов'язки;

– за поранення, якщо особа тимчасово не може виконувати службові обов'язки; 15 000 – 30 000 гривень – для інструкторів, які проводять навчання особового складу.

Зауважте! Студенти спеціалізованих військових навчальних закладів отримують щомісячну стипендію в розмірі 2 350 гривень.

Виплати УБД у разі звільнення

У 2025 році мобілізовані військові, звільнені зі служби, отримують виплати в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення.

При укладенні першого контракту одноразова допомога становить:

Для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів ;

; Для сержантів і старшин – 9 прожиткових мінімумів ;

; Для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Додаткові виплати для контрактників і мобілізованих: