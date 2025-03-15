Які спеціальні виплати надаватимуться військовим у березні 2025
Розмір цих виплат залежить від обставин при яких вони надаються, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Міноборони докладає зусиль для покращення матеріального і соціального забезпечення військових. На сьогодні ми маємо лінійку виплат, які покликані забезпечити гідне життя чинних військових, а також є стимулом для тих, хто думає, чи долучатись до Збройних сил України.
На що можуть надаватися ці виплати:
- На оздоровлення
Ця виплата надається один раз на рік, якщо військовий йде у відповідну відпустку. Розмір такої допомоги залежить від грошового забезпечення.
Військовим, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади або відсторонені від виконання службових обов'язків грошова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами,
– повідомляє Міноборони.
- На соціально-побутові питання
Така допомога надається раз на рік при таких обставинах:
- якщо військовий отримав інвалідність через поранення, пов’язане із захистом країни;
- якщо військовослужбовець опинився і полоні чи зник безвісти.
Також надання цієї допомоги відбувається внаслідок деяких обставин, які настали у 2025 році або у грудні 2024 року. Гроші надаються, якщо право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події.
До таких обставин належать:
- поранення військовослужбовця через захист Батьківщини;
- народження чи усиновлення дитини військовослужбовцем;
- порушення стану здоров'я військовослужбовця, деяких його членів родини і так далі.
Зверніть увагу! Розмір цієї допомоги складає суму рівну місячному грошовому забезпеченню.
- При звільненні зі служби
Така допомога надається контрактникам, якщо вони звільняються зі служби через:
- закінчення угоди;
- сімейні обставини;
- поважні причини;
- скорочення посади.
Сума цієї допомоги залежить від сукупності таких обставин:
- підстава для звільнення;
- розмір грошового забезпечення;
- календарної вислуги років.
Зауважте! До уваги береться саме кількість повних календарних років служби на момент звільнення.
- За підписання першого контракту
Така допомога надається тим, хто укладає вперше строковий контракт на проходження служби. Розмір виплати різниться:
- 30 280 гривень надається офіцерському складу за перший контракт терміном на один рік і більше;
- 27 252 гривні – сержантському та старшинському складу за перший контракт на 3 роки і більше;
- 24 224 гривні – рядовому складу за перший контракт щонайменше на 3 роки.