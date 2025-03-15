Які спеціальні виплати надаватимуться військовим у березні 2025

Розмір цих виплат залежить від обставин при яких вони надаються, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Нікіта Нікітенко

Тимчасово виконуючий обовʼязки державного секретаря Міністерства оборони України

Міноборони докладає зусиль для покращення матеріального і соціального забезпечення військових. На сьогодні ми маємо лінійку виплат, які покликані забезпечити гідне життя чинних військових, а також є стимулом для тих, хто думає, чи долучатись до Збройних сил України.

На що можуть надаватися ці виплати:

  • На оздоровлення

Ця виплата надається один раз на рік, якщо військовий йде у відповідну відпустку. Розмір такої допомоги залежить від грошового забезпечення.

Військовим, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади або відсторонені від виконання службових обов'язків грошова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами,
– повідомляє Міноборони.

  • На соціально-побутові питання

Така допомога надається раз на рік при таких обставинах:

  • якщо військовий отримав інвалідність через поранення, пов’язане із захистом країни;
  • якщо військовослужбовець опинився і полоні чи зник безвісти.

Також надання цієї допомоги відбувається внаслідок деяких обставин, які настали у 2025 році або у грудні 2024 року. Гроші надаються, якщо право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події.

До таких обставин належать:

  • поранення військовослужбовця через захист Батьківщини;
  • народження чи усиновлення дитини військовослужбовцем;
  • порушення стану здоров'я військовослужбовця, деяких його членів родини і так далі.

Зверніть увагу! Розмір цієї допомоги складає суму рівну місячному грошовому забезпеченню.

  • При звільненні зі служби

Така допомога надається контрактникам, якщо вони звільняються зі служби через:

  • закінчення угоди;
  • сімейні обставини;
  • поважні причини;
  • скорочення посади.

Сума цієї допомоги залежить від сукупності таких обставин:

  • підстава для звільнення;
  • розмір грошового забезпечення;
  • календарної вислуги років.

Зауважте! До уваги береться саме кількість повних календарних років служби на момент звільнення.

  • За підписання першого контракту

Така допомога надається тим, хто укладає вперше строковий контракт на проходження служби. Розмір виплати різниться:

  • 30 280 гривень надається офіцерському складу за перший контракт терміном на один рік і більше;
  • 27 252 гривні – сержантському та старшинському складу за перший контракт на 3 роки і більше;
  • 24 224 гривні – рядовому складу за перший контракт щонайменше на 3 роки.