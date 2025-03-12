Що відомо про випробування пластин для броньованих авто

Про це свідчить внутрішній звіт та свідчення високопосадовців компанії, які попросили не розголошувати їхні імена, оскільки ця інформація не є публічною, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як пише видання, інциденти мали місце на підприємстві Evraz в штаті Орегон у період з 2017 по 2019 рік, відповідно до внутрішнього розслідування компанії та заяв її посадовців. Співробітники заводу в Портленді пропускали обов’язкові тести на твердість металу та вводили фальшиві результати для приблизно 12 800 броньованих пластин різних типів.

JLTV в основному використовується американськими військовими. Проте також був переданий або проданий союзникам та партнерам з безпеки, зокрема:

Україну;

Ізраїль;

Бразилію;

Литву.

Станом на минулий рік компанія виготовила понад 22 000 таких машин, кожна з яких має очікуваний термін експлуатації близько двох десятиліть.

Наразі невідомо, скільки з неперевірених пластин могло бути використано на JLTV або інших транспортних засобах. Після виявлення фактів фальсифікації ФБР відвідало кілька підприємств Evraz у США протягом останнього року.

Важливо! За словами посадовців компанії та повідомлень місцевих ЗМІ, правоохоронці видали повістку, яка зобов’язує Evraz зберегти всю інформацію про події на виробничій лінії.

Як ситуацію прокоментувала компанія

У письмовій відповіді на запити Bloomberg компанія заявила, що внутрішній звіт "аналізує протоколи контролю якості та підкреслює прагнення EVRAZ North America до постійного вдосконалення процесів для виробництва високоякісної та надійної продукції". Компанія також наголосила, що дотримується "суворих вимог усіх галузевих стандартів".

Водночас в Evraz заявили, що їхні пластини успішно пройшли "незалежні випробування у затвердженому урядом закладі" та що вони не отримували жодних скарг від клієнтів щодо продукції. Військові тестують зразки броньованих пластин, що використовуються в техніці, аби перевірити їхню здатність захищати від снарядів.

Однак, згідно з власними документами та свідченнями посадовців компанії, Evraz розпочала внутрішнє розслідування наприкінці 2019 року. Це відбулося після повідомлення про недотримання процедур контролю якості на заводі.

У звіті не було прямо зазначено JLTV, але посадовець Evraz підтвердив, що підроблені пластини були частиною програми JLTV та броньованих вантажівок Medium Tactical Vehicles, які також виготовляє Oshkosh Defense. Після отримання інформації про можливі проблеми на виробничій лінії компанія припинила постачання броньованих пластин для JLTV.

Зауважте! Відповіді на запитання, чи були встановлені сумнівні пластини на військові машини, немає. Представник Oshkosh Defense не відповів на численні запити Bloomberg.

"Суперечлива історія" JLTV

У матеріалі зазначається, що навіть без скандалу з підробкою тестів JLTV мав складну історію. Його бюджет неодноразово намагалися скоротити, а у 2023 році контракт на виробництво JLTV був повторно виставлений на тендер.

Тоді переможцем стала компанія AM General. Вона отримала контракт на виробництво близько 20 000 машин на суму до 7,3 мільярда доларів.

Evraz North America продовжує працювати в США попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році та санкції проти Evraz Plc у Великій Британії.

Немає жодних доказів того, що російська власність Evraz є частиною навмисної спроби підірвати національну безпеку США. Виявлена проблема, судячи з усього, пов’язана із недотриманням виробничих стандартів,

– пише Bloomberg.

Зверніть увагу! У 2022 році Evraz Plc заявила, що планує продати свої північноамериканські активи, проте угода досі не була завершена.