Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського у мережі Х.

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США відновили надання допомоги

За підсумками переговорів делегацій США та України у Саудівській Аравії було відновлено надання військової допомоги. В Офісі Президента згодом підтвердили, що партнери дійсно відновили надання підтримки.

Зранку 12 березня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що транспортування зброї до України вже відновлено.

Транспортування американської зброї в Україну через хаб у Польщі відновилося,

– повідомив Залевський у мережі.

Нагадаємо, що Дональд Трамп призупинив надання військової допомоги 4 березня 2025 року. В Білому домі заявили, що відновлять надання збройної підтримки після того, як побачать, що Київ готовий до мирного врегулювання конфлікту.

Вже наступного дня, 5 березня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США також припинили надавати Україні розвіддані. Після численних публікацій у ЗМІ у ЦРУ підтвердили, що дійсно поставили на паузу надання розвідувальної інформації.

Посадовці США наголошували, що пауза у наданні військової допомоги та розвідувальних даних є тимчасовою. У Білому домі висловлювали сподівання, що ця зупинка не матиме значного впливу на ситуацію на фронті.