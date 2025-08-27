Какие нововведения ожидают льготников?
Кабмин подал законопроект, чтобы контролировать льготы по оплате ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
Смотрите также Осень приближается: что будет с тарифами на тепло накануне отопительного сезона
Согласно ему, отдельные категории льготников будут обязаны тратить средства от государства исключительно на оплату счетов за коммуналку. Это касается:
- военных и уволенных со службы, которые получили инвалидность при исполнении обязанностей;
- членов их семей, а также семей погибших или пропавших без вести военнослужащих;
- УБД и других лиц, имеющих право на льготы.
Таким образом планируют преодолеть проблему долгов.
Обратите внимание! Льгота предоставляется определенным категориям граждан (детям войны, ветеранам, многодетным семьям) и не зависит от дохода. А субсидию получают те семьи, которые из-за низкого дохода не способны самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.
Сколько льготники задолжали за коммуналку?
Ежегодно государство тратит на поддержку граждан в сфере ЖКУ не менее 40 миллиардов гривен. Все эти выплаты проводятся наличными через ПФУ, но значительная часть льготников тратит эти средства на свои нужды, а не коммуналку.
Так по состоянию на 1 февраля 2025 года долг льготников перед поставщиками коммунальных услуг достиг 817,4 миллионов гривен. За последние полгода, по сравнению с 1 августа 2024 года, задолженность выросла почти на 85 миллионов гривен.
Что известно о льготах на оплату коммуналки в Украине?
- Более 1,5 миллиона украинцев пользуются льготами на коммунальные услуги, которые могут получить ветераны, пострадавшие от Чернобыля, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы.
- Размер льготы на коммуналку зависит от статуса получателя: от 25 до 100%. Оформить льготу можно, обратившись с документами лично или онлайн.
- Также для украинцев, чей доход меньше нормы, доступна жилищная субсидия. Однако в ее предоставлении могут отказать из-за задолженности за коммунальные услуги более 680 гривен или пребывания членов домохозяйства за рубежом более 60 дней.