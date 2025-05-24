Какая система льгот на коммуналку действует в Украине

Льгота – это предусмотренная законом поддержка для отдельных групп граждан, напоминает Минсоцполитики, передает 24 Канал.

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Согласно действующему Порядку предоставления льгот, государство может частично или полностью компенсировать расходы на такие коммунальные услуги:

пользование жильем, в частности оплату за квартиру и обслуживание дома и придомовой территории;

управление многоквартирным домом;

централизованное снабжение холодной и горячей воды, а также водоотведение;

теплоснабжение, электроэнергию, поставку и транспортировку природного газа;

централизованное отопление и вывоз бытовых отходов;

закупку твердого топлива и сжиженного газа.

Кто может получать льготы в 2025 году

В 2025 году льготы на оплату коммунальных услуг могут получать определенные категории граждан. Полный перечень категорий определен действующим законодательством.

Льготы предоставляются следующим категориям:

инвалиды войны, участники боевых действий и семьи погибших (умерших) военных;

участники Революции Достоинства, пострадавшие во время событий;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, семьи ликвидаторов и дети с инвалидностью, связанной с последствиями аварии;

участники войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, вдовы и родители погибших героев вдовы и родители погибших героев;

ветераны военной службы и силовых структур, а также семьи погибших силовиков;

лица, получившие инвалидность во время службы, и члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

реабилитированные граждане, бывшие узники гетто и концлагерей, жертвы нацистских преследований;

семьи работников гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей;

многодетные семьи, приемные семьи и детские дома семейного типа;

пенсионеры, которые ранее работали в сельской местности в образовании, медицине, фармацевтике, культуре и других социальных сферах.