Яка система пільг на комуналку діє в Україні

Пільга – це передбачена законом підтримка для окремих груп громадян, нагадує Мінсоцполітики, передає 24 Канал.

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Відповідно до чинного Порядку надання пільг, держава може частково або повністю компенсувати витрати на такі комунальні послуги:

користування житлом, зокрема оплату за квартиру та обслуговування будинку й прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

централізоване постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення;

теплопостачання, електроенергію, постачання та транспортування природного газу;

централізоване опалення й вивезення побутових відходів;

закупівлю твердого палива та скрапленого газу.

Хто може отримувати пільги у 2025 році

У 2025 році пільги на оплату комунальних послуг можуть отримувати певні категорії громадян. Повний перелік категорій визначений чинним законодавством.

Пільги надаються наступним категоріям:

інваліди війни, учасники бойових дій та родини загиблих (померлих) військових;

учасники Революції Гідності, які постраждали під час подій;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи, сім’ї ліквідаторів та діти з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії;

учасники війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, вдови та батьки загиблих героїв;

ветерани військової служби та силових структур, а також сім’ї загиблих силовиків;

особи, які отримали інвалідність під час служби, та члени родин загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;

реабілітовані громадяни, колишні в’язні гетто і концтаборів, жертви нацистських переслідувань;

сім’ї працівників цивільного захисту, які загинули під час виконання службових обов’язків;

багатодітні сім’ї, прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу;

пенсіонери, які раніше працювали у сільській місцевості в освіті, медицині, фармацевтиці, культурі та інших соціальних сферах.