Що зміниться у нарахуванні стажу

Відповідну постанову уряд прийняв 16 травня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство національної єдності України.

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Згідно з оновленими правилами, підтвердити стаж, набутий за межами України, можна за допомогою офіційних документів з іншої держави – таких як довідки чи витяги, які засвідчують врахування роботи в пенсійній системі цієї країни.

Якщо таких документів немає або вони містять недостатньо даних, Пенсійний фонд зможе звертатися до іноземних установ через МЗС України.

Олексій Чернишов Віцепрем’єр-міністр України – Міністр національної єдності України Це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком, адже дає змогу враховувати весь період трудової діяльності українців, які офіційно працювали за межами нашої країни. Таким чином Україна визнає внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, зберігали зв’язок із Батьківщиною і планують або вже повернулися додому.

Як це має допомогти пенсіонерам

Раніше періоди офіційної роботи за кордоном враховувалися лише в тих випадках, коли між Україною та іншою країною був чинний міжнародний договір, що визначав порядок зарахування страхового стажу.

Через це багато громадян, які повернулися в Україну після тривалого працевлаштування за межами держави, не могли розраховувати на пенсію за віком.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Нам важливо, щоб люди, які працюють, мали право на пенсію. Тому змінюємо законодавство у відповідь на виклики часу та потреби людей, врегульовуємо питання стажів, набутих за кордоном, впроваджуємо зміни, які мають зробити пенсійну систему більш справедливою, а пенсії – гідними.

За словами міністерки, нововведення має зробити підхід до нарахування пенсій більш справедливим.