Як не втратити страховий стаж у війну

До страхового стажу зараховуються тільки ті місяці, за які роботодавець або сам працівник сплатив страхові внески. Тож якщо підприємство вимушене призупинити роботу через війну та не робить внески, подбати про них необхідно самостійно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо роботодавець під час простою підприємства не нараховує заробітну плату та не вносить страхові внески за працівника, він може самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески за спрощеним механізмом. Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

При сплаті добровільних внесків працівникові зарахують страховий стаж, навіть якщо він не отримував у цей період заробітну плату.

Важливо! Суму сплачених страхових внесків врахують за той місяць, у якому кошти надійдуть на рахунок Пенсійного фонду України.

Який розмір страхового внеску

Для зарахування до страхового стажу одного повного місяця сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. Він визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати – це 1 760 гривень:

22 відсотків х 8 000 гривень, де 8 000 гривень – розмір мінімальної заробітної плати.

Слід знати! Сплачувати добровільний внесок можна і тоді, коли працівник отримує заробітну плату. Такий внесок збільшить заробіток для майбутньої пенсії.

Як внести добровільний внесок у страховий стаж

Щоб внести добровільні внески, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Для цього на вебпорталі електронних послуг потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Кожна людина самостійно визначає, як довго сплачувати внески та їхній розмір. Пенсійний фонд автоматично обліковує внески після надходження коштів на його рахунок. А повідомлення про сплату надходить в особистий кабінет користувача на вебпорталі електронних послуг ПФУ.