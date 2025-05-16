Яка буде пенсія при 45 роках стажу

Українці з 45 роками страхового стажу можуть вийти на пенсію у 60 років, оскільки мінімальна вимога для цього віку становить 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал.

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Пенсія визначається за формулою:

П = Зс × Ік × Кс, де:

Зс – середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію (у 2025 році – 15 057,09 гривень);

Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої по країні),

Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).

При 45 роках стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,45. Якщо заробітна плата дорівнює середній по країні – 15 057,09 гривні, то пенсія складатиме:

П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривні.

Якщо ваша зарплата була вдвічі вищою за середню, тоді розрахунок буде:

П = 15 057,09 × 2 × 0,45 = 13 551,38 гривні.

Надбавка за понаднормовий стаж

За кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків (та понад 30 років для жінок) передбачена доплата у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, тому за 10 років понаднормового стажу доплата складе:

10 × 1% × 2 361 гривню = 236,1 гривні

У 2025 році встановлено такі мінімальні пенсійні виплати: