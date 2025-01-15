Розрахунок пенсії в Україні

Зокрема, пенсія в Україні залежить від розміру офіційної зарплати, внесків до Пенсійного фонду та інших індивідуальних умов. Власне про усі ці фактори детальніше розповідає 24 Канал.

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В Україні базовий розрахунок пенсії враховує середню заробітну плату, яку людина отримувала за період свого трудового стажу, та коефіцієнт стажу.

Наприклад, якщо людина заробляла мінімальну зарплату та сплачувала мінімальні внески, то її пенсія може бути лише трохи вищою за мінімальну, встановлену законом.

В Україні пенсія визначається за формулою:

Розмір пенсії = СЗ × ІКЗ × КС, де:

СЗ — середня заробітна плата по країні за три роки, що передували виходу на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (ваша середня зарплата поділена на середню зарплату по країні);

КС — коефіцієнт стажу (залежить від кількості відпрацьованих років).

Мінімальна пенсія в Україні

З 1 січня 2025 року мінімальна пенсія в Україні становить 2 680 гривень, але для громадян із повним страховим стажем передбачені додаткові доплати.

Зокрема, для тих, кому виповнилося 80 років і більше, передбачено надбавку в розмірі 570 гривень за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Важливо! Щоб уникнути ситуації, коли стаж є, а пенсія залишається мінімальною, експерти радять уважно стежити за рівнем офіційної заробітної плати та сплачувати внески в розмірі, що перевищує мінімальний.

Приклад розрахунку пенсії для 30 років стажу у 2025 році

При зарплаті на рівні середньої по країні (ІКЗ = 1,0):

СЗ: 14 000 гривень (середня зарплата по країні).

КС: 0,30 (30 років стажу).

Формула: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 гривень.

При зарплаті, вищій за середню (ІКЗ = 1,5):

СЗ: 14 000 гривень.

КС: 0,30.

Формула: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 гривень.

При зарплаті, нижчій за середню (ІКЗ = 0,8):

СЗ: 14 000 гривень.

КС: 0,30.

Формула: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 гривень.

Отже, при 30 роках стажу пенсія у 2025 році може становити від 2 500 грн (мінімальна) до 6 300 гривень і більше, залежно від офіційного доходу, рівня внесків і стажу.