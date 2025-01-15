Расчет пенсии в Украине

В частности, пенсия в Украине зависит от размера официальной зарплаты, взносов в Пенсионный фонд и других индивидуальных условий. Собственно обо всех этих факторах подробнее рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

В Украине базовый расчет пенсии учитывает среднюю заработную плату, которую человек получал за период своего трудового стажа, и коэффициент стажа.

Например, если человек зарабатывал минимальную зарплату и платил минимальные взносы, то его пенсия может быть лишь немного выше минимальной, установленной законом.

В Украине пенсия определяется по формуле:

Размер пенсии = СЗ × ИКЗ × КС, где:

СЗ - средняя заработная плата по стране за три года, предшествовавших выходу на пенсию;

ИКЗ - индивидуальный коэффициент заработной платы (ваша средняя зарплата поделенная на среднюю зарплату по стране);

КС - коэффициент стажа (зависит от количества отработанных лет).

Минимальная пенсия в Украине

С 1 января 2025 года минимальная пенсия в Украине составляет 2 680 гривен, но для граждан с полным страховым стажем предусмотрены дополнительные доплаты.

В частности, для тех, кому исполнилось 80 лет и более, предусмотрена надбавка в размере 570 гривен при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

Важно! Чтобы избежать ситуации, когда стаж есть, а пенсия остается минимальной, эксперты советуют внимательно следить за уровнем официальной заработной платы и платить взносы в размере, превышающем минимальный.

Пример расчета пенсии для 30 лет стажа в 2025 году

При зарплате на уровне средней по стране (ИКЗ = 1,0):

СЗ: 14 000 гривен (средняя зарплата по стране).

КС: 0,30 (30 лет стажа).

Формула: 14 000 × 1,0 × 0,30 = 4 200 гривен.

При зарплате, выше средней (ИКЗ = 1,5):

СЗ: 14 000 гривен.

КС: 0,30.

Формула: 14 000 × 1,5 × 0,30 = 6 300 гривен.

При зарплате, ниже средней (ИКЗ = 0,8):

СЗ: 14 000 гривен.

КС: 0,30.

Формула: 14 000 × 0,8 × 0,30 = 3 360 гривен.

Итак, при 30 годах стажа пенсия в 2025 году может составлять от 2 500 грн (минимальная) до 6 300 гривен и более, в зависимости от официального дохода, уровня взносов и стажа.