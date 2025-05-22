Улучшение условий для получения субсидий в Украине

Таким образом государство помогает гражданам избежать финансовой перегрузки, пишет 24 Канал со ссылкой на ФПУ.

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Таким образом Минсоцполитики предлагает улучшить условия получения жилищных субсидий таким семьям:

детским домам семейного типа;

приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание;

многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.

Для этих семей субсидии будут предоставляться при следующих условиях:

покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;

при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку,

при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенного родительской опеки;

при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и временно или постоянно устроена в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающих 100 тысяч гривен.

Важно! Проектом предлагается пересмотреть и актуализировать действующий размер просроченной (более трех месяцев) задолженности по оплате одной или нескольких ЖКУ и установить его на уровне одной минимальной заработной платы по состоянию на начало года.