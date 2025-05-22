Покращення умов для отримання субсидій в Україні

Таким чином держава допомагає громадянам уникнути фінансового перевантаження, пише 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Таким чином Мінсоцполітики пропонує покращити умови отримання житлових субсидій таким сім'ям:

дитячим будинкам сімейного типу;

прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання;

багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Для цих родин субсидії надаватимуться за таких умов:

купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;

за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині,

за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;

за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тисяч гривень.

Важливо! Проєктом пропонується переглянути та актуалізувати чинний розмір простроченої (понад три місяці) заборгованості з оплати однієї або кількох ЖКП та встановити його на рівні однієї мінімальної заробітної плати станом на початок року.