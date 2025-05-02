Хто може оформити субсидію для ВПО

Учасниками проєкту можуть бути ВПО та власники житлових приміщень, які здають їх в оренду, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Скористатися програмою можуть ВПО, які відповідають таким критеріям:

Перемістилися (повторно перемістилися) з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих, і не мають власного житла на цих територіях загальною площею більше ніж 13,65 квадратних метри на кожного члена сім’ї;

У яких житло незалежно від розміру загальної площі знищене або пошкоджене й відомості про таке приміщення внесені до спеціального Держреєстру.

Умови призначення субсидії:

оренда житла перевищує 20% доходу сім’ї ВПО;

ВПО не отримують допомоги на проживання;

ВПО не є учасниками програми "Прихисток".

Важливо! Власнику житла, який здає його в оренду ВПО, держава компенсує ПДФО або єдиний податок та військовий збір.

Як подати заяву на субсидію

Щоб мінімізувати час на подання документів, можна укласти договір оренду та подати заяву на субсидію онлайн, через портал електронних послуг ПФУ. При цьому заява та договір оренди мають бути підписані ВПО і власником житла в електронній формі з накладанням КЕП.

Алгоритм для ВПО онлайн:

ВПО має авторизуватися в особистому кабінеті електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП і натиснути кнопку "Увійти". У лівому боковому меню "Комунікації з ПФУ" обрати вкладку "Заява про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди". У наступному полі обрати вікно "Первинне заповнення Заяви про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди наймачем". Заповнити онлайн-форму заяви та у частині заяви "Учасники звернення" перерахувати всіх членів домогосподарства, які проживатимуть в орендованому житлі, після чого натиснути кнопку "Зберегти". Далі зазначити дані для формування договору оренди житла і зазначити житлові послуги, які будуть використовуватись, поставивши відповідні позначки. У разі потреби, ВПО може додати скановані копії інших документів, наприклад, відомості про розірвання шлюбу, встановлення режиму окремого проживання для подружжя, стягнення аліментів тощо. Після заповнення онлайн-форми заяви ВПО надає згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку та натискає кнопку "Зберегти". На екрані у сусідніх вкладках з’явиться згенерована екранна форма Заяви про надання субсидії на найм житла та Примірного договору оренди (оренди) житлового приміщення (будинку, квартири). Документи необхідно переглянути та натиснути кнопку "Зберегти". Після цього документи набувають статусу "Очікує підпису".

Алгоритм для власника житла:

Заява та сформований на основі даних онлайн-форми договір надходять до особистого кабінету власника житла. Для ознайомлення з документами йому потрібно зайти в розділ "Підписати Заяву про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди". Орендодавець має перевірити свої дані, за потреби, відредагувати їх, додати необхідні документи, зберегти та накласти КЕП. Таким чином, він підписує Заяву та Договір. Після підписання власником житла документів, у кабінеті в розділі "Підписати Заяву про надання субсидії на оплату вартості або частини вартості оренди" статус сформованих документів змінюється на "Підписано". ВПО також потрібно підписати відповідні документи, використавши свій КЕП.

Важливо! Подати документи можна і офлайн, у найближчому сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі.