Изменится ли стоимость тарифа на тепло осенью 2025 года?
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку, в том числе и на отопление, сообщает 24 Канал.
Однако это может произойти в 2026 году, чтобы сделать цены рыночными. Стоит также учитывать, что на повышение тарифов на газ, отопление, горячую воду в Украине действует мораторий – до отмены военного положения плюс еще 3 года.
Сейчас тариф на тепло в Украине зависит от типа отопления: для централизованного отопления тариф определяется поставщиком тепловой энергии и может отличаться в зависимости от региона и города. Так, в крупнейших украинских городах тарифы следующие:
- Киев – 1 654,41 гривен за Гкал;
- Харьков – 1 539,5 гривен за Гкал;
- Львов – 1 539,5 гривен за Гкал;
- Днепр – 1 741,32 гривен за Гкал;
- Одесса – 1 813 гривен за Гкал;
- Запорожье – 1 655,08 гривен за Гкал.
Сколько будут платить украинцы, у которых электро- или газовое отопление?
В течение 1 октября – 30 апреля украинцы, которые имеют электрическое отопление, за потребленные первые 2 тысячи киловатт могут платить по тарифу 2,64 гривны за киловатт-час. Если потребление превысит этот лимит – 4,32 гривны.
Зато тариф на газовое отопление сейчас составляет – 7,96 гривны за кубометр для потребителей Нафтогаза.
Как рассчитывается платеж за отопление?
При расчете стоимости централизованного отопления, во внимание берутся все расходы для предоставления этой услуги:
- стоимость подогрева теплоносителя;
- текущие и капитальные ремонты сетей, которые находятся на балансе теплоснабжающей компании;
- заработная плата рабочим.
После того, как расходы утвердят, рассчитывают стоимость одной гигакалории, и от этой суммы будут зависеть тарифы на отопление.
Готова ли Украина к отопительному сезону?
По состоянию на конец июня было известно, что из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация остается сложной, но контролируемой.
Учитывая это, темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025 – 2026 годов.
Однако если в Украине все же возникнут проблемы во время зимы, помочь могут страны-партнеры, например Норвегия. Она предоставит Украине 1 миллион крон (около 98 миллионов долларов) для закупки газа, чтобы подготовиться к отопительному сезону.