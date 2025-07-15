Кому отменили льготы на коммуналку?

Закон дополнил перечень лиц, которым в 2025 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отныне льготы предоставляют, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает 4 240 гривен. При расчете будут учитывать следующие категории украинцев:

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории), а также жены (мужья) умерших чернобыльцев, опекуны детей, чьи родители погибли из-за Чернобыльской катастрофы и жены (мужья) погибших ликвидаторов других ядерных аварий или испытаний.

Бывшие военнослужащие, которые получили инвалидность во время прохождения службы.

Члены семей погибших военнослужащих (родители, жены/мужья) и родные пропавших без вести военных.

Ветераны военной службы, сотрудники органов внутренних дел, Нацполиции и подобных структур, а также вдовы (вдовцы) умерших ветеранов.

Бывшие узники концлагерей, гетто, а также дети, которые родились в таких местах.

Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Зато исключение сделано для участников боевых действий и лиц, которые получили инвалидность вследствие войны. Их льготы на коммунальные услуги остаются без изменений.