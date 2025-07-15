Кому скасували пільги на комуналку?
Закон доповнив перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг будуть надаватись з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Відтепер пільги надають, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 4 240 гривень. При обрахунку враховуватимуть такі категорії українців:
- Потерпілі від Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії), а також дружини (чоловіки) померлих чорнобильців, опікуни дітей, чиї батьки загинули через Чорнобильську катастрофу та дружини (чоловіки) загиблих ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань.
- Колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби.
- Члени сімей загиблих військовослужбовців (батьки, дружини/чоловіки) та рідні зниклих безвісти військових.
- Ветерани військової служби, співробітники органів внутрішніх справ, Нацполіції та подібних структур, а також вдови (вдівці) померлих ветеранів.
- Колишні в’язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися у таких місцях.
- Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
Натомість виняток зроблено для учасників бойових дій і осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Їх пільги на комунальні послуги залишаються без змін.