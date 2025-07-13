Чи обов’язкова платіжка за доставку газу?

Споживачі мають платити за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним, проте мають підключення до мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

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Для розрахунку цього платежу враховують мінімально встановлені показники, тож окремих тарифів на газ чи пільг для пенсіонерів немає. Щоб зекономити гроші, пенсіонеру потрібно повністю від'єднатися від газової мережі.

Спеціальних пільг чи права не платити за доставку газу, проте не від’єднуватися від мережі, у пенсіонерів немає.

Як від’єднатися від мережі?

Припинити постачання газу можна, розірвавши контракт з компанією, що обслуговує ваш будинок. Для цього потрібно:

Отримати спеціальний акт про зупинку постачання газу;

Звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

Після цього фахівці приїдуть та шляхом перекриття запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки та опломбування від’єднають вас від газової мережі. Якщо ж компанія відмовиться розірвати договір, то споживач може поскаржитися до НКРЕКП.

Важливо! "Нафтогаз" постачає газ для українських родин за 7,96 грн за кубометр. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року. Рішення про незмінність ціни ухвалили завдяки мораторію на підвищення цін на природний газ.