Які професії пенсіонерів впливають на пільгу?

Відомо, що крім оплати комунальних послуг пенсіонери ще можуть скористатися правом на купівлю твердого пічного палива та скрапленого газу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Пенсія за вислугу років для медиків: хто може отримувати одразу два види виплат

Відповідно до умов, пільгою можуть скористатися пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і працювали колись за такою спеціальністю:

  • педагогічний працівник,
  • працівник медицини,
  • фармацевт,
  • фахівець із захисту рослин,
  • бібліотекар,
  • працівник музею,
  • працівник закладу культури, освіти державної чи комунальної форми власності,
  • працівник сфери культури.

Відтак, ці пенсіонери можуть подати заявку на отримання пільги у сервісному центрі ПФУ, через представника органу самоврядування або онлайн.

Для цього потрібно підготувати довідку, що підтверджує проживання у сільській місцевості, й документ, який засвідчує право на пільгу.

Зверніть увагу! Пільга надається у випадку, якщо за останні пів року середній дохід сім'ї за місяця у розрахунку на одну людину не перевищує 3 760 гривень.