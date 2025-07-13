Які професії пенсіонерів впливають на пільгу?
Відомо, що крім оплати комунальних послуг пенсіонери ще можуть скористатися правом на купівлю твердого пічного палива та скрапленого газу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Відповідно до умов, пільгою можуть скористатися пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і працювали колись за такою спеціальністю:
- педагогічний працівник,
- працівник медицини,
- фармацевт,
- фахівець із захисту рослин,
- бібліотекар,
- працівник музею,
- працівник закладу культури, освіти державної чи комунальної форми власності,
- працівник сфери культури.
Відтак, ці пенсіонери можуть подати заявку на отримання пільги у сервісному центрі ПФУ, через представника органу самоврядування або онлайн.
Для цього потрібно підготувати довідку, що підтверджує проживання у сільській місцевості, й документ, який засвідчує право на пільгу.
Зверніть увагу! Пільга надається у випадку, якщо за останні пів року середній дохід сім'ї за місяця у розрахунку на одну людину не перевищує 3 760 гривень.