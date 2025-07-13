Какие профессии пенсионеров влияют на льготу?
Известно, что кроме оплаты коммунальных услуг пенсионеры еще могут воспользоваться правом на покупку твердого печного топлива и сжиженного газа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В соответствии с условиями, льготой могут воспользоваться пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие когда-то по такой специальности:
- педагогический работник,
- работник медицины,
- фармацевт,
- специалист по защите растений,
- библиотекарь,
- работник музея,
- работник учреждения культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности,
- работник сферы культуры.
Поэтому, эти пенсионеры могут подать заявку на получение льготы в сервисном центре ПФУ, через представителя органа самоуправления или онлайн.
Для этого нужно подготовить справку, подтверждающую проживание в сельской местности, и документ, удостоверяющий право на льготу.
Обратите внимание! Льгота предоставляется в случае, если за последние полгода средний доход семьи за месяц в расчете на одного человека не превышает 3 760 гривен.