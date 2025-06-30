Как получить скидку на газ

Экономить могут те украинцы, которые вовремя оплачивают счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Они могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета. Скидку получат те, кто:

оплачивают счет с помощью онлайн-сервиса компании;

оплачивают до 15-го числа каждого месяца.

Однако скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

Сколько удастся сэкономить на газовые

Скидка на газ составляет 1% от суммы к оплате. Она будет заметной преимущественно для тех, кто использует много газа.

Например, если потребить 9,9 кубометра (это примерно социальная норма для трех человек, которые пользуются только газовой плитой), общая сумма составит 78,8 гривны. Что со скидкой будет 78,01 гривны.

Какие цены на газ у поставщиков

В "Нафтогазе" отметили, что в рамках годового плана "Фиксированный" тариф на газ составит 7,96 гривны за кубометр и будет оставаться стабильным как минимум до 30 апреля 2026 года.

На рынке также есть другие поставщики, где годовые цены колеблются в пределах 7,79 – 9,99 гривны за куб газа. Месячные тарифы могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.