Какая будет стоимость газа в июле

В июле 2025 года большинство украинцев будут платить за газ по неизменной цене, рассказывает 24 Канал.

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Решение о фиксации цены принято с учетом действующего моратория на повышение тарифов для бытовых клиентов. В то же время в компании призывают потребителей вовремя оплачивать счета, чтобы избежать долгов и поддержать энергетическую стабильность.

Какие цены на газ у поставщиков

В "Нафтогазе" отметили, что в рамках годового плана "Фиксированный" тариф составит 7,96 гривны за кубометр и будет оставаться стабильным как минимум до 30 апреля 2026 года.

На рынке также есть другие поставщики, где годовые цены колеблются в пределах 7,79 – 9,99 гривны за куб газа. Месячные тарифы могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Интересно! Этой зимой Украина впервые столкнулась с масштабными атаками на газовую инфраструктуру со стороны России. Из-за этого и из-за ограниченных запасов с прошлого сезона пришлось закупать газ по высоким ценам.