Каким будет тариф на свет летом
Известно, что для украинцев, имеющих двухзонный счетчик, тариф на электроэнергию с 23:00 до 07:00 утра будет ниже, чем 4,32 гривны, а именно – 2,16 гривны за киловатт-час, а в день цена будет оставаться стандартной, передает 24 Канал.
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- Еще раньше до 30 апреля этого года для всех тех, кто имел установки электрического отопления, тариф за использованную электроэнергию составлял 2,64 гривны, но если общий объем потребления составлял не более 2 тысяч киловатт-часов в месяц.
- В то же время в январе 2025 года Кабмин установил, что полный размер за объем света будут платить украинцы, которые используют электроотопление, только если лимит будет превышать 2 тысяч киловатт в месяц. А за остальную потребленную электроэнергию население – по тарифу 2,64 гривны.
Какие социальные нормы на распределение электроэнергии
У ПФУ напоминают, что социальные нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии, составляют:
- Потребление электрической энергии в жилых домах и квартирах с газовыми плитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды;
Составляет 70 киловатт-часов в месяц на семью на одного человека и дополнительно 30 киловатт в месяц на каждого члена. В то же время максимальное потребление – не более 190 киловатт-часов в месяц.
- Поставка электрической энергии жилых помещений с электроплитами, при наличии централизованной подачи горячей воды;
Норма – 110 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт на каждого члена семьи, но не более 230 киловатт-часов в месяц.
- Поставка электрической энергии в жилых домах с электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды;
Норма – 130 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт в месяц на другого члена семьи, но не более 250 киловатт-часов в месяц.
- В помещениях без электроплит, при наличии централизованного снабжения холодной воды и при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов;
Норматив установлен на уровне 100 киловатт-часов в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 киловатт-часов в месяц на каждого члена семьи, но не более 220 киловатт-часов в месяц.