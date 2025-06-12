Почему вырастут платежки за электроэнергию

Дело в том, что некоторые потребители используют электроэнергию в коммерческих целях, а платят по бытовому тарифу, пишет 24 Канал со ссылкой на "Закарпатьеоблэнерго".

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Напомним! Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей сейчас – 4,32 гривны за киловатт-час. Для небытовых он значительно больше. Тарифы для бизнеса зависят от области и класса напряжения.

Бытовой потребитель в случае использования электроэнергии на небытовые нужды обязан немедленно прекратить такое использование и обратиться к оператору системы распределения и поставщику для урегулирования договорных отношений согласно соответствующему тарифу и цене,

– отмечает облэнерго.

Нужно понимать, что небытовой деятельностью, в частности, считаются:

майнинг криптовалюты;

работа дата-центров;

другие платные услуги, например, зеленый туризм.

Если после осуществления проверки окажется, что потребитель занимается коммерческой деятельностью, а платит по бытовому тарифу, будут применены следующие штрафные санкции: